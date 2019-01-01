解放天性 阿莱格里：战术都是扯淡 足球就是艺术

根据前尤文主帅的说法，教练应该让世界级球员自己决定如何处理脚下的球。

阿莱格里认为主宰意大利足球的战术是“扯淡”，相反，这项运动应该被视为“艺术”。

阿莱格里自从上个赛季结束离开尤文图斯后就一直处于管理层之外，他此前在都灵经历了五个赛季。

52岁的阿莱格里在尤文的最后一个赛季执教克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，这位前皇马巨星在2018-19赛季的所有比赛中攻入28球。

阿莱格里坚持认为，让C·罗纳尔多这样的球员发挥出最好水平的方法是给他们自由，让他们在球场上随心所欲，而不是用战术拖垮他们。

阿莱格里告诉ESPN：“当球传到罗纳尔多、迪巴拉、罗纳尔迪尼奥、西多夫或皮尔洛的时候，我必须让其他球员处在接球的位置。”

“一旦他们拿到球，他们就会决定如何处理它，知道什么是最好的决定。我的儿子8岁了，我们时不时会去YouTube上看那些优秀的球员，看他们在进攻和防守上的精彩表现，因为足球就是艺术。”

“在意大利，战术、计划都是扯淡。足球是艺术，艺术家是世界级的球员。你不需要教他们任何东西，你只需要崇拜他们。你所需要做的就是让他们处于最好的状态来做好。”

“我喜欢看到一个出色的球员做出一些惊人的事情。坐在替补席上，我是一个观众，在看一个人的表演，那个人就是一个球员。”

阿莱格里还表示，更多技术的引入给教练们的判断蒙上了阴影。

“无知的我甚至连电脑都没有，”他补充道：“我有一个尤文图斯送给我的iPad。我在上面看比赛，调出一些数据。幸运的是，我有一个很好的记忆力，我设法记住了在比赛中发生了什么。”

“教练必须站在场边。他必须适应比赛，他必须明白什么时候该换人或者换下他最好的球员，因为球队需要不同类型的球员。”

“人们的角度与边线的角度不同。他们把足球变成了一门精密的科学。如果是这样的话，教练不妨去看电影。如果你把一切都机械化，你就不再有思考的球员。”

“如果球员习惯了穿过那扇门，而那扇门是锁着的，他们最终会用头撞门而死。如果球员习惯于自己思考，他们会试图找到另一条出路。”