解密阿森纳的不败赛季 除了亨利，他们也很重要！

前枪手门将拉米·沙班独家讲述了是什么让2004年的阿森纳如此伟大。

前阿森纳门将拉米·沙班对2003-04赛季那支阿森纳成为不败之师的关键因素进行了分析。

这名瑞典人曾在2002年到2004年间为枪手效力过两个赛季，尽管他从未有过在联赛中登场的经历，仅仅担任球队的替补门将。

尽管如此，他还是亲眼目睹了是什么造就了那支英超最伟大的球队。

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从博格坎普的艺术才能，到维埃拉的欲望，再到帕洛尔的幕后恶作剧——沙班见证了这一切。

在接受够力足球的独家专访时，这位44岁的前球员详细解释了为什么他认为在那次破纪录的球队中，一切都是那么完美。

“我们是一个团结一心的好团队。”这位前瑞典国脚表示。“所以即使在局势紧张的时候，像维埃拉这样的人依旧很容易相处，而帕洛尔也会在适当的时候开玩笑。”

“不过在需要的时候，他们就会开启自己的开关。比如说维埃拉，每当有比赛的时候，他都会变得完全不同。帕特里克的出现对我们每个人都很重要。”

“不过我们还有帕洛尔与西尔万·维尔托德这样的人，他们真的是一个了不起的组合。有时候你需要这些球员来缓解紧张的气氛。”

最终，阿森纳以90个积分结束了本赛季，他们在38场比赛中赢下了26场，打平了其余的12场。

就像那个时代经常发生的那样，蒂埃里·亨利以30粒联赛进球高居射手榜榜首，这是他在英格兰踢球期间获得的四次金靴中的第二次。

这位法国射手是阿森纳历史上最伟大的射手之一，理所当然地吸引了大量的关注，但是对于沙班来说，还有另一位球员同样重要。

“亨利太棒了，他帮我们赢得了很多比赛，”这位门将说。“但是我们还拥有博格坎普，他是我遇到过的最聪明的球员。”

“我不认为如果没有博格坎普，亨利会成为现在这样的球员。”

“很多人都在说，亨利，亨利，亨利。但是当博格坎普在球场上的时候，他能够看到其他人看不到的东西。他的传球，他的一切，他是一位足球场上的魔术师。”

阿森纳在不败赛季之前的那个赛季表现不佳，在冠军争夺战中输给了曼联，但之后他们开始舔舐伤口。

在2002-03赛季的大部分时间里，枪手都位居榜首，但在最后的七场比赛中，他们却平局了3场，还输掉了与弗格森球队的关键战。

拉米·沙班认为上一赛季的教训是关键不败赛季的关键因素,尤其是在4月初,他们在上半场2 - 1落后于利物浦，还被曼联和切尔西从足总杯与欧冠中淘汰出局。

“我并不认为我们从一开始就想在整个赛季中都保持不败，”他表示。“赢得联赛是我们的首要任务，因为前一年我们在最后时刻输得很惨。”

“事实上，我认为我们在前一赛季踢得更棒一些，尽管我们没有赢下联赛冠军，但我们在那一年建立了一些特质，这让我们在下一赛季所向披靡。”

“我都没想到我们能在下半场逆转翻盘利物浦，特别是两天前我们在欧冠中输给切尔西之后。如果我们没有在这赛季之前就开始培养这种性格的话，就不会变得更加成熟。”

沙班补充道:“之后，我们都开始相信我们可以做到赛季不败，但是我们直到联赛的最后时刻才开始谈论这件事。即使我们真的做到了，我们也不知道这意味着什么。”

“但如果你看看现在，你就会发现，即使15年过去了，每个赛季依旧会有人去讨论它。”

“我也是其中的一员。一月份的时候，我坐在那里看着利物浦，想着‘该死的，他们的第一场失利什么时候才能到来’。上个赛季也是如此，当曼城击败他们的时候，我很高兴。因为这一记录对我来说确实意义重大。”

在4月初以4-2的比分击败利物浦之后，阿森纳仅仅用了3场比赛就获得了当赛季的联赛冠军，在他们与北伦敦死敌热刺战成了2比2平局之后。

在此之后，他们又在对阵伯明翰和朴茨茅斯的比赛中取得了平局，而后又击败了富勒姆和莱斯特城，成为自1889年普雷斯顿以来，第一支在英超联赛中完成不败赛季的球队。

这是一个历史性的成就，由一些英超历史上最优秀的球员达成的，但沙班坚持认为这支球队的成功不仅仅取决于他们在球场上的天赋，也取决于球员们的配合方式。

“我们都相处得很好。”他表示。“我们在必要的时候会很认真，但有时也会一起开怀大笑，这一点很重要。”

“我们有像帕洛尔这样的球员，你需要这样的球员才能保证自己在一个赛季中不输球。你无法一直保持竞争力，有时候也需要喘口气，而帕洛尔就会给你喘息的机会。”

“我还记得我们刚赢得联赛冠军后对阵伯明翰的那场比赛，当时我和帕洛尔坐在替补席上。而恩万科沃·卡努和马丁·基翁需要在最后几场比赛中凑够十次登场，这样他们才能够获得冠军奖牌。”

“所以温格总是让马丁他们在比赛的最后五分钟登场。在对伯明翰的比赛中，我们已经用了两个替补名额，而马丁已经在外面热身了，我认为他会用掉最后一个替补名额。”

“这个时候，帕洛尔来找我，让我去热身，并告诉基翁，莱曼出了状况，我必须替补登场。我很害羞，我告诉他，我不能登场，然后他就突然站起来脱下训练服去热身了。”

“说实话，你应该看看基翁当时的表情。他就像一个没有得到糖果的孩子！”

“我们都被这个玩笑逗乐了，就连温格也不例外，你很少看到他那样笑。对我来说，那是一个神奇的时刻，那就是帕洛尔。”

沙班补充道:“当我们在训练场上拿着饭盒准备吃饭的时候，他总是把每个人的短裤都拉下来。”

“这就像幼儿园，他就像个孩子。他总是把别人的短裤脱下来，让他们穿着内裤站在那里。”

“这太幼稚了，但这也是你的团队不可缺少的东西。”

“不过，我不认为雷会这样对莱曼。他不敢，因为莱曼会直接把手中的盘子扣他脸上。”