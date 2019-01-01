解冻复出 埃梅里：厄齐尔展现了他的实力和精神

阿森纳主帅对这位中场球员的回归感到高兴，尽管他的球队无缘联赛杯八强。

阿森纳主帅埃梅里赞扬了厄齐尔的表现，厄齐尔在周三对阵利物浦的比赛中复出。

这名前德国国脚仅仅在本赛季第三次出场，枪手在安菲尔德战成5-5后在点球大战中输给了尤尔根·克洛普的球队。厄齐尔本周早些时候得到了埃梅里的赛前鼓舞士气的讲话，希望能从这位失宠的中场球员身上得到最好的发挥。厄齐尔对此很高兴，他助攻了梅特兰-奈尔斯的进球。

厄齐尔在第65分钟时被马特奥·贡多齐换下，但埃梅里透露，这一直都是为了让他回到赛场。

“梅苏特·厄齐尔回来了，他的能力和精神帮助了我们。”埃梅里高兴地告诉天空体育：“在替换他的计划中，我们之前已经说过了。”

枪手在比赛的大部分时间里都处于领先地位，但在全场补时的第4分钟，他们让奥里吉打入至关重要的第五球，迫使双方点球决胜。

“一场疯狂的比赛。”埃梅里承认：“我对他们的工作感到非常自豪，我们在前45分钟有很高的节奏。在最后一个攻势前，我们一直在赢球。点球是50/50的，我们输了。我们很难过，但我们的工作，我们值得拥有更多。有很多积极的东西。防守方面，两支球队都不会满意。但对球迷来说，这是令人惊讶的90分钟。比分总在变化的。这很精彩。”

“我们可以为自己的工作感到骄傲，但不能为结果感到骄傲。”他补充道。

与此同时，埃梅里透露，他们还没有决定什么时候让格拉尼特·扎卡再次出现在阵容中。

“格拉尼特·扎卡？现在我还不能确定我们周六（对阵狼队）的比赛怎么踢。”埃梅里说道：“我们必须一步一步来。”