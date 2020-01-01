解决锋线燃眉之急 莫拉塔有望复出迎战利物浦

随着欧冠16强比赛的临近，西班牙前锋的回归对于西蒙尼的球队来说很关键。

迭戈·西蒙尼证实，阿尔瓦罗·莫拉塔将在周五与瓦伦西亚的西甲比赛中出场。

2月1日，莫拉塔在0-1输给他的前东家皇家马德里的比赛中，由于右腿的肌肉受伤，他不得不在下半场早些时候下场。

由于迭戈·科斯塔和若昂·菲利克斯无法上场，西蒙尼不得不在周六1-0战胜格拉纳达的比赛中安排安赫尔·科雷亚和比托洛首发。

其他球队

西蒙尼证实莫拉塔将会在周五马德里竞技客场对阵瓦伦西亚的比赛中出场：“是的，他将会在明天的比赛中出场。”

这关系到莫拉塔和迭戈·科斯塔能否在下周二马竞与利物浦的欧冠16强第一回合比赛中上场。

“我不会去想周二对利物浦的比赛，我们所有的精力和思想都集中在瓦伦西亚身上。在那之后，我们将期待下一场比赛。”西蒙尼说道。

马德里竞技在西甲联赛中排名第四，领先瓦伦西亚2分，西蒙尼对对手感到担忧。

“这是一场非常重要的比赛，因为这是下一场比赛。”西蒙尼说：“瓦伦西亚在主场很强大，他们有球迷在背后支持。”

“他们有重要的球员，我们必须考虑如何在如此艰难的比赛中伤害他们。我们需要胜利，因为这会产生动力，给人一种积极的感觉。此外，它还能帮助你不断提高。”

西蒙尼还谈到了1-0战胜格拉纳达的比赛，那场比赛让马竞在积分榜上排名第四。

“回顾上周末的比赛，我们上半场的表现很接近我们所期待的表现，这是我们需要建立的。”

“我们一直在讨论赢球的必要性，要有更多的活力和动力，要有那种焦虑的感觉，那就是在1-0领先后，你可以用反击来解决比赛。”

“这并没有发生，就像在所有的比赛中，当你有一个微弱的领先，总是有焦虑。”