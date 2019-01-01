视频惹祸 林加德：夏天一度害怕曼联生涯终结

在索尔斯克亚给了他最后一次机会后，英格兰人说红魔主帅帮助他重新找回了快乐。

杰西·林加德在社交媒体上发表了一篇文章，他承认他曾以为自己在曼联的职业生涯已经结束了。

林加德的糟糕表现让他失去了在俱乐部和国家队的位置，上个月在阿斯塔纳的比赛中，他攻入一球，结束了307天的等待。

在季前赛期间，这名26岁的球员在和朋友度假时在Snapchat上发布了一段粗俗的视频，并受到了主帅索尔斯克亚的处罚。

林加德坚持认为这段录像是意外发布的，现在他透露，他认为这一事件可能会结束他在俱乐部的时光，所以索尔斯克亚给了他关于未来的最后警告。

这位曾因社交媒体活动而饱受批评的球员告诉《每日邮报》：“发这条消息真的是个错误。我有很多年轻的粉丝，我永远不会故意把它放在那里。这是个意外。

“我想私下把它寄给我的一个朋友。当时我正在一架等待起飞的飞机上。俱乐部里的一个人发短信给我说：‘把视频撤了。’当我意识到我所做的一切时，我的心一下子沉到了胃里。我说，‘我在曼联完了。这是最后一根稻草。’”

“我被告知教练要发疯了，但我在空中待了两个小时，真的什么都做不了。当我回来的时候，我很早就来找主教练道歉。他说这是我最后的机会了。他说我必须低下我的头，这就是我所做的。我也不傻。”

对林加德来说，这是艰难的一年里的最低点。他透露，母亲生病期间，他一直在努力照顾弟弟和妹妹。

当索尔斯克亚迫使球员重新找回最佳状态时，林加德向教练解释了他场外的担忧，包括他的祖父与癌症抗争，祖母身体不适。

“我没有拿出表现，他一直在盯着我。他想从我这里得到更多。”他说：“所以，我觉得最好把心里的事都说出来，告诉他我头脑有问题的原因。所以，我敲了他的门。”

“我是一个喜欢自己处理事情的人，但这未必是正确的事情。我总是用‘做你自己’这句话，但现在我意识到，有时候你就是做不到。我的爸爸和哥哥路易一直都很支持我，但是有些事情让我很伤心，你知道吗？”

与索尔斯克亚的谈话被证明是一个转折点，林加德在上周对阵热刺和曼城的比赛中给人留下了深刻的印象，上个月他在3-1战胜布莱顿的比赛中作为替补出场，表现令人鼓舞。

“他刚刚告诉我一切都会好的。也许我只是需要有人来告诉我。他说他只是想让以前的杰西回来，也许我现在可以给他。”