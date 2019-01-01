见风使舵 皇马两将乘势挺贝尔：他对皇马很重要

据他的巴西队友说，这位威尔士前锋本赛季应该为齐达内的球队发挥重要作用。

皇家马德里中场卡塞米罗坚信，自从2013年从热刺加盟以来，加雷斯·贝尔已经多次证明了自己的价值，本赛季他必须为俱乐部效力。

贝尔在皇马3-1击败塞尔塔的比赛中证明他能够帮助球队取得令人印象深刻的成绩。

在主教练齐达内上个月表示他最好离开圣地亚哥·伯纳乌后，这位威尔士球星就被暗示要离开马德里了。贝尔在伯纳乌赢得了四次欧冠冠军和一次西甲冠军。

贝尔曾与中超联系在一起，现在看来他将留在西班牙首都，卡塞米罗显然对这一前景感到高兴。

卡塞米罗说:“他给了我们冠军，他打进了决赛，我们都很尊敬他。他必须比赛。他是一名非凡的球员，对我们来说非常重要。”

库尔图瓦附和了卡塞米罗的评论，并称贝尔是齐达内球队中深受喜爱的一员。

“他是一个重要的球员，踢了一场出色的比赛。”库尔图瓦说：“每个人都爱他，他为我们踢球很重要。我们和贝尔在一起很开心。”

在西甲首轮第12分钟，贝尔助攻本泽马破门，之后莫德里奇因侵犯苏亚雷斯而被罚下。

尽管他们在人数上处于劣势，皇马最终还是全取三分。

“季前赛对我们来说并不容易，有些比赛我们打得不好，但我们知道我们做得对。”库尔图瓦说：“我们感觉很好，今天我们证明了这一点。我们踢了一场精彩的比赛，我们有10名球员。这是关键。我们知道下半场他们会给我们施压。在与阿斯帕斯的一对一比赛中，我做得很好，做出了一个漂亮的扑救。我有很好的反应能力，我也参与其中。这给了球队真正的信心。我们今天做得很好，但是没有保持零失球是很遗憾的。我们需要坚持下去，努力工作。现在我们关注巴拉多利德。”