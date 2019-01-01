见贤思齐 奥纳纳希望向欧洲顶级门将看齐

阿贾克斯门将奥纳纳正准备和喀麦隆一起参加非洲国家杯，他说现在的世界顶级门将重新定义了这个位置。

阿贾克斯门将安德烈·奥纳纳在他年轻的职业生涯中不断进步，他希望向业界最优秀的门将学习，他说那些顶级门将改变了人们对世界级门将的期望。

23岁的奥纳纳在阿贾克斯激动人心的欧冠征程中所扮演的角色，他们也赢得了荷甲冠军，赢得了欧洲球迷的喝彩。

他是新一代的优秀门将之一，不仅是一名出色的门将，而且在经过巴塞罗那著名的拉玛西亚学院浸淫后，他对脚下的球感到很舒服。

“近年来，守门员的位置在欧洲得到了显著的发展。”奥纳纳告诉够力足球：“你可以看到诺伊尔、大卫·德赫亚、特尔施特根和埃德森。他们是最高水平的门将。我以前有机会和他们交谈，面对他们，我总是试着观察他们，试着跟随他们的脚步，向他们学习，在我的足球生涯中发展更多。”

奥纳纳正在为非洲国家杯做准备，他的国家在2017年赢得了非洲国家杯。作为卫冕冠军，他们是赛事的热门球队之一，但同时也面临着压力。

不到两个月前，奥纳纳参加了欧冠半决赛，所以他对高压环境并不陌生。今年参赛的球队比以往任何时候都多，他和他的队友将知道，他们没有理由自满。

“这届赛事将会非常艰难。”奥纳纳说：“有很多强大的团队。这是第一次有24支球队参加非洲杯，这意味着更多的机会和更多的优秀球员。你可以看到像里亚德·马赫雷斯、穆罕默德·萨拉赫、萨迪奥·马内、纳比·凯塔、维克多·万亚马这样的明星，当然还有来自阿贾克斯的哈基姆·齐耶赫、努萨伊尔·马兹拉维等。我们必须从一开始就展示我们的实力，并向所有人传递一个信息，那就是我们在这里是为了捍卫我们的冠军——当然，是为了尊重所有的竞争对手。喀麦隆是一支有着伟大历史的优秀球队，在非洲杯上总是有好的表现。我们必须追随前辈的脚步，为我们的国家提供最好的东西。”

喀麦隆将在6月25日对阵几内亚比绍的比赛中开始他们的征程，然后是对加纳和贝宁的小组赛。