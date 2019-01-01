见神杀神 阿诺德：利物浦已经准备好了迎接挑战

英格兰后卫说，战胜水晶宫的胜利突显了克洛普球队目前的精神属性。

特伦特·亚历山大-阿诺德向英超联赛的对手们发出警告，声称红军已经准备好迎接战斗的挑战。

虽然尤尔根·克洛普(Jurgen Klopp)的球队并没有达到上个赛季令人眩晕的进攻高度，但他们已经赢了13场联赛中的12场。

他们的精神在周六2-1战胜水晶宫的比赛中得到了体现，在比赛中，他们通过罗伯特·菲尔米诺的致胜进球回应了懂东道主扳平比分的举动。

亚历山德-阿诺德说，这样的胜利说明了安菲尔德现在所拥有的精神桩体。

“我们整个赛季都在展示，甚至在上个赛季我们也展示了我们有多么好的团队精神和韧性。”他告诉俱乐部的官方网站。

“我们在他们的进球后遇到了挫折，我们很快就反弹了。我们展示了我们的实力，在另一端取得了进球。”

“这是一支优秀的球队应该做的，找到获胜的方法，我们也做到了。”

这名英格兰后卫补充说，无论情况如何，为国家队效力后再复出是一种考验，但在水晶宫额比赛更是如此。

“国际比赛后的第一场比赛总是很困难，因为你离开了球队，你要打不同的风格，然后你必须试着回来。”他说。

“球员们在世界各地旅行，显然有一点时差反应，但是我们回来进行了几天的训练，我们并没有表现出最好的状态，但是我们赢得了比赛。”

“这是一场艰难的比赛，这永远是最艰难的地方之一，塞尔赫斯特公园，人群就在你的头顶上，在这里比赛总是非常艰难。”

“他们有一些非常优秀的球员，由于某些原因，来到这里总是很困难，所以我们取得了胜利”我们知道这意味着很多，所以希望我们能够继续前进，把这当作动力。”

利物浦在英超积分榜上领先第二名莱斯特8分，领先卫冕冠军曼城9分。