见得多了 梅西：C罗充满侵略性 他进球太正常了

这名尤文图斯球星在门前火力全开，这对他的竞争对手来说并不令人吃惊。

巴塞罗那前锋莱昂内尔·梅西对克里斯蒂亚诺·罗纳尔多最近为尤文图斯取得的意甲进球并不感到惊讶，他赞扬了这位前锋进球的能力。

尽管本月已满35岁，但C·罗纳尔多已经为尤文图斯连续11场联赛进球，本赛季他已经打入了令人印象深刻的24个进球。

与此同时，梅西已经四场比赛没有进球，但在他最近三次为巴塞罗那出场的比赛中贡献了6次助攻。

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尽管这两名球员在进球前的表现都很出色，但梅西相信C·罗纳尔多已经把进球当成了自己的嗜好，所以看到这位葡萄牙球星在进攻端中继续发挥，他并不感到惊讶。

当被问及C·罗纳尔多最近的表现时，梅西告诉《世界体育报》：“他继续进球是很正常的，他是一个有侵略性的前锋，他喜欢进球，任何时候他上场他都会进球。”

“作为前锋，他有很多优秀的品质，至少他会转变。”

梅西本赛季在巴萨的19场西甲比赛中攻入14球，同时也证明了32岁的他仍然保持着进球能力。

前队友普约尔最近支持这名阿根廷前锋继续踢到38岁，梅西自己也承认，尽管年岁增长，但他感觉很好。

他说：“事实上，我已经老了，也不知道，但我感觉很好，比前几年好多了。我没有制定目标，但在身体和腿部上，我感觉很好。”

当被问及能否踢到40岁时，梅西回答说：“我们会看到的，我们会看到的。”

在本赛季西甲联赛的争夺中，巴塞罗那目前比皇家马德里少一分，梅西相信争夺第一的战斗将会持续到最后一刻。

“的确，这一年在联赛中皇家马德里和我们都很不规律，我们丢了很多分，从这个意义上说，我认为我们会战斗到最后，联赛不会在国家德比后结束，无论发生什么。”梅西说：“将会有重要的比赛。我们有艰苦的赛程，他们也有。”

“之后，如果我们想获得欧洲冠军联赛的资格，我们必须继续成长，这是真的，因为我认为今天我们为欧洲冠军联赛的奋斗是不够的。”