要走不送 内维尔：曼联又不是非得要留着博格巴

前红魔后卫加里·内维尔呼吁索尔斯克亚放走那些在老特拉福德没有全身心投入集体事业的球员。

加里·内维尔说，曼联“不需要留住”保罗·博格巴，因为对于俱乐部来说，把不想留在这里的球员送走是很重要的。

有人认为，这位世界杯冠军中场球员就属于这一类。

围绕博格巴转会的猜测并不新鲜，但随着夏季转会窗口的开启，转会传闻已经酝酿了一段时间。

这名法国国脚转会到皇家马德里或者可能回到尤文图斯的问题一直在讨论中。

他没有做什么来平息谣言，尽管曼联没有表示他们愿意接受报价。

内维尔希望达成妥协，让博格巴留在老特拉福德，但他呼吁红魔确保他们只留下那些全身心投入比赛的球员。

他在接受天空体育采访时表示:“他们不需要留住任何球员。当保罗·博格巴踢球时，曼联是一支更好的球队，但如果球员不想留在俱乐部——这并不意味着博格巴，他可能想留在俱乐部——你必须让所有人都站在一边，并与你要去的地方保持一致。最终，这是奥莱要做的第一件事——确定谁将为俱乐部的前进做好准备。我仍然对很多球员不确定。我看到天空体育新闻和网上的猜测，它看起来可能一直在变动。”

“在你让球员离开之前，你必须让新人进来，花钱引援会让你容易受到攻击。对曼联来说，关键是把握时机、控制和调动，让他们知道，在放掉一些球员之前，他们会把球员招进来。否则，他们就很容易成为人们抬价的目标，我相信他们已经这么做了。”

在关于可能离开的讨论中，卢卡库是另一个引起大量转会传闻的人，曼联继续与一些可能到来的球员联系在一起，包括水晶宫后卫亚伦·万-比萨卡，他即将完成价值5500万英镑(7000万美元)的转会。