要让皇马球迷重拾期待 佩雷斯首先要求饥饿感

皇马主席认为，只有当俱乐部达到应有的标准，球迷们才有可能再次期待冠军的荣耀。

上赛季的皇马可谓四大皆空。赛季开始前，他们的当家球星C罗离开了效力9年的伯纳乌，加盟意甲冠军尤文图斯。而在前西班牙国家队主帅洛佩特吉和代理教练索拉里双双失败之后，齐达内的回归，并没能改变球队国内和欧洲赛场均未能染指冠军的尴尬局面。

本赛季四轮联赛战罢，加之本周末皇马3-2主场险胜莱万特的比赛，白衣军团目前2平2胜积8分排名积分榜第三。佩雷斯希望俱乐部能够重新找回对胜利的渴望，并且将容易重新带回给球迷。

伯纳乌主席说道：“这是一家团结的俱乐部，这是我们的优势，这是皇马人的优势。”

“我们必须认识到，这支球队曾经赢得过一切。在过去9个赛季，我们加冕过17个冠军，这是一个特殊的，历史性的循环，无与伦比的循环。”

“这是一个艰难的赛季，我们必须在必要时振作起来，因为我们必须要扭转局势。”

“我们要对自己高要求，我们必须完成能够让皇马球迷敢期待新的冠军的转变。”

“我们所面临的挑战是要在国际足球的舞台上继续赢下去，现在的国际足球越来越复杂，越来越具有竞争性。当然，我们需要重新找回饥饿感。欲望将成为享受队史一个伟大时代的关键因素。”