要啥没啥 压哨签约无法掩盖曼联在转会窗的混乱

俱乐部在转会窗口关闭前的最后一天宣布了四名球员的签约，但是主教练没有得到他整个夏天都想要的目标。

“我们是怎么怎么走到这里来的？”加里·内维尔在质疑曼联为什么在最后一刻同意把卡瓦尼带到老特拉福德时感叹道。

曼联前队长有一个非常有道理的观点。

一个在年初就知道自己的头号转会目标的俱乐部，怎么会在夏季转会窗口关闭的最后几个小时里为B计划而苦苦挣扎呢？俱乐部是如何从未能与多特蒙德就桑乔的转会达成一致，到最后得到了一名33岁的老将前锋的呢？

其他球队

这是历史上最长的转会窗口。十个星期。70天的时间来谈判一名右边锋，这个位置是索尔斯克亚最优先考虑的。

然而，当周一转会窗口关闭时，桑乔仍然是多特蒙德的球员，加盟的右边锋只有两个18岁的球员，他们加起来只在职业一线队出场过15次。

我们应该对索尔斯克亚表示同情。不管你相信与否，这位挪威人在带领俱乐部重回英超顶峰的道路上已经走得太远了，当他们最接近的竞争对手迅速地把人签到手，而曼联却没有得到他们想要的球员时，他不得不坐下来看着。

索尔斯克亚和他的前任穆里尼奥不同，他知道不应该公开批评俱乐部的管理者，在1比6输给热刺后，他很快就拒绝了问他是否对俱乐部的转会管理方式有问题的问题。“不，这根本不是问题。”他回答。

但是，这显然是。俱乐部坚持认为，新冠肺炎的影响意味着他们无法支付多特蒙德索要的1.08亿英镑，而且他们也不准备屈服于多特蒙德给他们强加的期限8月10日。

然而，随着最后期限的逼近和谈判没有进展，曼联没有采取强有力的措施来确保一个后备人选，即使这只是一个临时的选择。在最后期限当天，曼联就巴萨的登贝莱和沃特福德的萨尔进行了商谈，但都未能达成协议。

曼联的挣扎已经成为转会谈判中反复出现的话题；哈里·马奎尔是穆里尼奥在2018年的首要目标，而索尔斯克亚在次年仍希望得到马奎尔，但谈判一直拖到夏季转会窗口结束，管理层在价格上讨价还价，最终支付了莱斯特城一直想要的8000万英镑。

然后是伊哈洛的租借，这是俱乐部在最后一刻未能签下丹尼·英斯和约舒亚·金后达成的协议。

然而，就在9个月后，我们又一次看到曼联签下了一名与球队复兴目标格格不入的球员。

俱乐部在最后期限当天宣布了与卡瓦尼、特莱斯、18岁的迪亚洛和佩利斯特里的四笔交易，其中后三笔交易据称曼联已经对他们进行了多年的观察。

特莱斯自从2014年在加拉塔萨雷效力以来就一直被俱乐部关注，在过去的两年里他一直受到广泛关注。

球探们能够挑选出最优秀的球员是一件很好的事情，但是，为什么他们要等到最后几个小时才达成交易呢?

在过去的几个星期里，欧洲各大俱乐部都向卡瓦尼发出了邀请，但曼联却在离转会窗结束还有不到48小时的时候决定让他成为一个合适的人选。

对于俱乐部来说，这是一个令人沮丧的窗口期，因为很多球员都被联系到老特拉福德。在某种程度上，这是可以理解的。有时候，每一个被竞争对手签下的球员都被认为是曼联“错过了”的球员。但是，如果他们能够以快速有效的方式完成交易，这个问题本来是可以很容易避免的。

买人和卖人都是如此。斯莫林想离开，但交易差60秒就失败了。塞尔吉奥·罗梅罗的妻子在Instagram上表达了她的不满，她的丈夫在迪恩·亨德森回到俱乐部后已经沦为第三门将，但还是被留在了球队。

菲尔·琼斯和马科斯·罗霍仍然是曼联的球员。卖人可能会占用俱乐部的精力，但是那些负责谈判的人已经表明他们在引进球员的同时也不善于清理球员。

并不是所有的都是厄运和黑暗。唐尼·范德贝克以3500万英镑加盟是一笔不错的生意，这笔交易很快就完成了。但不幸的是，在索尔斯克亚有很多选择的情况下，他看起来是一个奢侈的选择，因为俱乐部没有得到他们想要的位置，比如中后卫。

卡瓦尼可能会给球队带来急需的领导能力，而其他新来的年轻球员也可能会显示出俱乐部球探对他们的潜力如此兴奋的原因，但是截止日期的交易并不能驱散在转会窗口最后几天的恐慌气氛。

卡瓦尼可以在老特拉福德证明他的价值，但他的签约只是一个试图掩盖另一个失望窗口的膏药。

索尔斯克亚在欧联杯半决赛失利后表示，如果曼联想要提高球队的实力，就需要阵容深度。然而七个星期过去了，他面对的是一个与他非常相似的阵容，而且没有得到他梦寐以求的首要目标。

就像内维尔说的，这就很尴尬。