要么赢得足总杯要么沉沦 阿森纳无法再次承受奥林匹亚科斯之痛

枪手将于周一前往弗拉顿公园球场，在足总杯第五轮对阵朴茨茅斯，这场比赛对这家北伦敦豪门下赛季的命运至关重要。

在上周四的晚上，在阿森纳输给奥林匹亚科斯比赛的最后时刻，当奥巴梅杨的射门偏出门柱时，阿森纳主帅阿尔特塔双手掩面，难以置信地转过身去。

当时间在酋长球场陷入冻结的瞬间，我们不可能知道这位枪手掌舵者到底在想些什么，但我们相信，今夏的引援和其他计划肯定会在他的脑海中浮现。

阿特塔知道赢得欧联杯是阿森纳获得欧冠资格的最佳机会，一旦达成这一目标，西班牙人将能够获得俱乐部的全力支持，在今夏对球队进行全面的阵容重组。

其他球队

但是当奥巴梅杨的努力射门偏离球门的那一瞬间，不必在联赛中死磕就能晋级欧冠的梦想就已经破灭。

当然，阿森纳仍有些许机会通过获得英超前五名来进入下赛季欧洲最高水准的赛事，但如果仔细分析，阿尔特塔的球队成功挑战切尔西、热刺、曼联和狼队等球队的可能性并不是太高。

因此，奥巴梅扬在周四晚上最后几秒钟错失机会确实让人失望，但你也不能对他和阿尔特塔进行太多的苛责。

阿特塔在北伦敦的工作非常繁重，如果没能率队闯入欧冠联赛，他将不得不在预算有限的情况下进行工作。

就在与奥林匹亚科斯比赛结束后不到24小时的时候，阿森纳就公布了俱乐部2018-19赛季的财报，这也将阿尔特塔面临的诸多问题暴露无遗。

税后亏损2710万英镑，这是阿森纳自2002年以来首次出现全面亏损。

“俱乐部本财年的的球员联系利润有限，再加上连续两年参加欧联杯，这些情况让俱乐部出现了自2002年以来的首次单财年亏损。”

“在2019- 2020年期间，我们与阿迪达斯达成了合作，与阿联酋航空的续约也将增加俱乐部的商业收入，但球队还是没法参加欧冠，所以俱乐部下赛季的财政情况仍有可能受到冲击与影响。”阿森纳主席奇普斯·凯斯维克表示。

这些数据准确地揭示了阿森纳目前的处境，并表明了俱乐部在没有欧冠的情况下承受了多大的痛苦。

今年夏天，阿尔特塔的转会预算将非常有限，考虑到他脑海中已经有了重组球队的清晰计划，这一切显然并不理想。

看起来。可能性越来越大的是，阿森纳将被迫出售几位球员，以帮助球队引进重要新援。西班牙教头承认，自己将做出艰难的决定。

阿森纳主教练表示：“俱乐部因连续三个赛季没能进入欧冠而造成的损失是巨大的。尤其是在财政上，这带来的影响是巨大的，因为这家俱乐部的结构是建立在欧冠之上的，你可以维持一年或两年，但之后你必须开始做决定。”

“这很困难，但这就是我们目前的处境。我们之所以处于这种情况，是因为我们的表现不如其他四家顶级俱乐部。”

对阿森纳来说，现在的现实是，如果想要终结这种无法参加欧冠的命运，那么俱乐部至少要确保能够参加下赛季的欧联杯，这对俱乐部来说将会是至关重要的。

它可能不会带来欧冠那样的财富，但它仍然提供了一个急需的收入来源，可以有效帮助一支继续增强并重建的球队。

如果阿森纳在2020-21赛季，连欧联杯都没能进入，那不仅会对今夏的转会预算产生巨大影响，还将造成阿森纳和其他欧冠球队之间的财政差距越来越大。

枪手在本赛季失败的欧联杯中获得了2170万欧元的收入，虽然这对一家商业模式和工资结构都以欧冠收入为基础的俱乐部来说只能算做最低的回报，但他们没有理由对此嗤之以鼻。

阿森纳目前在英超联赛中排名第十位，虽然他们与第五名只差5分，但还不能保证他们能赛季结束时在欧联杯中占据一席之地。

这就是为什么足总杯具备如此重要意义的原因——只要在这一赛事中成功冠军，他们就能保证自己进入下赛季的欧联杯中。阿尔特塔将率队将在周一晚上前往朴茨茅斯参加足总杯第五轮的比赛，这是一场非常重要的比赛。

如果他们赢了，他们就只剩下一场在温布利进行的半决赛，但如果输了，那么在于奥林匹亚科斯的比赛过后，他们将再一次坠入深渊。

这是一场阿森纳必须在弗拉顿公园赢下的比赛，因为球员们不能继续为自己留下遗憾。

阿尔特塔在赛前新闻发布会上表示：“足总杯是一座与阿森纳历史密不可分的赛事，我们想一直保持这样的好状态，而我们也知道，周一晚上对阵朴茨茅斯的比赛会很艰难。”

这场比赛注定是无比艰难的，朴茨茅斯目前主场18场不败，更是在最近的7场比赛中保持了全胜，并在过往14场比赛中保持了8场零封。

是的，朴茨茅斯并非一支英超球队，但阿森纳必须拿出更好的状态来对待他。而枪手需要注意，他们必须在这场比赛中取得一个好结果，这个结果最终会对今夏的转会交易产生重大影响。