要么夺冠要么下课？塞蒂恩在巴萨时间紧任务重

这位前皇家贝蒂斯教练在一月份才来到诺坎普，但是他在混乱的球队中挣扎着。

塞蒂恩和其他人一样，对自己被任命为巴塞罗那教练感到惊讶。

“即使在我最疯狂的梦想中，我也无法想象自己会来到这里。”他在一月份作为巴尔韦德的继任者亮相时承认。

“昨天，我从村里的奶牛旁边走过。今天，我在巴塞罗那的训练场训练世界上最好的球员。”

其他球队

他说：“当你失业，等待机会的时候，你想象着从一个处于困境的团队那里得到一份工作。接管一个领先的团队是不正常的。”

不过，在巴萨，没什么是不正常的。混乱现在是诺坎普的默认设置。

自从塞蒂恩5个月前上任以来，已经发生了社交媒体丑闻、盗窃和腐败指控、董事会大规模辞职以及Covid-19疫情引发的金融危机引发的降薪激烈争论。

不过，对于一个从未举起过重大奖杯的人来说，这显然是一个千载难逢的机会。唯一的问题是不能保证他能在加泰罗尼亚赢得冠军。

巴塞罗那目前可能在西甲排名第一，但他们只领先皇家马德里2分。塞蒂恩在本周末比赛开始前告诉记者：“我认为如果我们想成为冠军，我们必须赢得每一场比赛。”

不过，鉴于诺坎普上空已经笼罩着不确定的阴云，在疫情爆发期间，要想取得一个完美的纪录似乎很难。

此外，从现在到赛季结束的所有比赛都将是空场进行的，而巴萨的比赛结果甚至可能会受到这样一个事实的影响，即各支球队将被允许使用5名替补球员，以保护球员在漫长的停赛和没有适当的季前热身后，重返赛场时增加的受伤风险。

事实上，塞蒂恩在YouTube上告诉拉斯帕尔马斯岛际足球联盟：“我认为这对我们弊大于利。很多比赛都是在最后几分钟解决的，随着规则的改变，对手在比赛的这一阶段将会有更多的新球员，而我们往往会利用他们的疲劳。”

当然，这还有待观察。从理论上讲，像巴萨这样的大俱乐部应该能够在5周11场比赛的紧张赛程中轮换更强、更有实力的球员。

然而，这是现代巴萨最弱的一支球队。他们目前的联赛58分是布劳格拉纳自2007-08赛季以来27场比赛的最低积分，当时弗兰克·里杰卡尔德领导的球队刚刚在两年前赢得了欧冠冠军。

聘请瓜迪奥拉的决定完全改变了俱乐部的历史，这是一个大胆而出人意料的决定，巴萨现在希望一个更出人意料的任命可能引发类似的大转变。

当然，塞蒂恩，一个狂热的棋手，和瓜迪奥拉一样热爱克鲁伊夫的足球哲学。

这位前马竞和桑坦德竞技的中场球员在他的职业生涯中与荷兰人的“梦之队”交手，这改变了他对足球的看法。

“我对克鲁伊夫说，如果能为他的球队效力，我愿意付出一切。”塞蒂恩之前承认：“不仅仅是为了在巴塞罗那踢球，而是为了他们踢球的方式，因为我看到了球员们是如何享受的。”

在巴尔韦德更为直接、务实的比赛之后，塞蒂恩立即恢复了巴萨传统的控球风格。

在他执教的第一场比赛中，1-0战胜格拉纳达，巴萨完成了1002次传球，这是自Opta开始记录数据以来，西甲第三高的传球次数。

然而，在他迄今为止的11场比赛中(7胜1平3负)，我们看到的是瓜迪奥拉所鄙视的枯燥版“tiki-taka”，而不是这位加泰罗尼亚人三年内两次征服欧洲的短促、尖锐和犀利的传球。

在停赛期间接受《体育》采访时，梅西措辞严厉地表示，“我从未怀疑过我们拥有的阵容，我毫不怀疑我们能够赢得剩下的一切，但不是通过我们现在的踢球方式。”

“现在，每个人都有自己的观点，他们都很受人尊敬。我之所以感到骄傲，是因为我很幸运每年都能在欧冠赛场上踢球，我知道，像我们现在这样的比赛是不可能赢得冠军的。”

因此，希望塞蒂恩能充分利用这段时间，想出适合并满足梅西的策略，在61岁的他的带领下，梅西在客场还没有进过一球。

在他执教的第二场比赛中，在瓦伦西亚，塞蒂恩使用了一个3-5-2，但这被证明是一场灾难，巴萨在梅斯塔利亚0-2输球。

因此，老将们已经证明了他们不愿意用他们久经考验且值得信赖的4-3-3阵型进行进一步试验。最终的结果是塞蒂恩的巴萨和巴尔韦德的巴萨一样在进攻上停滞不前，在防守上也很脆弱。

当然，好消息是路易斯·苏亚雷斯现在已经康复可以上场了，这意味着塞蒂恩在接手巴萨后第一次有机会助攻巴萨的“MSG”进攻三人组。

到目前为止，自从去年夏天格里兹曼从马德里竞技加盟后，苏亚雷斯、梅西和格里兹曼一共同时出场13次，而自从1月9日巴尔韦德执教的最后一场比赛在西班牙超级杯上输给了马竞之后，他们就再也没有一起首发过。

苏亚雷斯对巴萨的重要性不容忽视。他可能不再像过去那样拥有神来之笔，但尽管在2020年只踢了两场比赛，这个赛季只有梅西的进球和助攻数超过了乌拉圭人。

苏亚雷斯的回归并不能神奇地解决巴萨未来的问题——这也是自2007-08年以来进球最少的一个赛季——因为主要的问题仍然是如何让格里兹曼发挥出最好的水平，他在二人进攻中作为辅助前锋发挥得更好。

塞蒂恩还需要应付几个明显已过巅峰的中场球员（拉基蒂奇，比达尔，甚至是布斯克茨），并加固平均每场失球1.19个的后防线——这是他们九个赛季以来的最差失球率。

简而言之，巴萨在球场上的问题和他们在球场外的问题一样多。就在这个风暴中，塞蒂恩肩负着寻找解决方案的重任——而且要快。

他的合同到2022年到期，但其中包含一项条款，这意味着他可以在明年的赛季后被解除职务。所以，从理论上讲，塞蒂恩有12个月的时间来扭转局面。

然而，如果巴萨在没有奖杯的情况下完成了这个赛季，就需要一个替罪羊来掩盖在诺坎普的其他高层的失败。

从本质上说，塞蒂恩可能会突然发现自己又回到了那些奶牛中间，就像他离开它们一样突然。