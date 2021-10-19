西马坎：马尔施在莱比锡已造成影响 球队处于正轨上

德甲俱乐部的一名夏季新援谈到了他的新教练在幕后的影响力

西马坎表示，莱比锡红牛主帅马尔施给人一种良好的气氛，他称这位教练总是为球员服务，而且很有动力。

马尔施在今夏被选中代替离队的纳格尔斯曼，从萨尔茨堡红牛来到了莱比锡红牛。

纳格尔斯曼将莱比锡红牛变成了德甲冠军的有力争夺者和欧洲冠军联赛的半决赛球队，让马尔施接班的任务艰巨，但这位美国教练到目前为止的表现给西马坎留下印象深刻。

在连续带领莱比锡的姐妹俱乐部萨尔茨堡夺得奥地利顶级联赛冠军后，马尔施获得了红牛俱乐部的最高职位。西马坎说，他凭借出色的人员管理技能已经在新球队中留下了印记。

这位今年夏天从斯特拉斯堡加盟莱比锡的法国后卫告诉够力足球：“他是一位充满干劲的教练，他会为他的球员们提供帮助，帮助我们取得更好的成绩。”

“对于一名球员来说，我认为最重要的是拥有一个能够倾听我们的教练，他真的会支持我们。”

“他确实在很多方面为我们提供了很多解决方案，帮助我们提高。他是一个能提供良好氛围的教练。”

尽管马尔施已经很快适应了他的新环境，但莱比锡在新赛季开始时仍在难以保持稳定。

在8轮联赛过后，俱乐部在德甲排名第八，但是在周末1-1战平弗赖堡的比赛中，他们的表现有所改善，西马坎相信他们在马尔施的带领下走在了正确的轨道上。

西马坎说道：“赛季的开局确实有点复杂，现在，我们不能忘记球队有了新球员和新教练，一切都要适应。”

“我们开始在训练和比赛中寻找出路，我认为这只是时间问题。每个人都要习惯彼此，互相了解。”

“届时，我们的联赛赛季将会很顺利，因为球队真的很棒，我们有一个伟大的教练。我不明白这有什么不行的。”

莱比锡队现在正在备战欧冠小组赛对阵巴黎圣日耳曼的比赛，西马坎认为姆巴佩是球队需要密切关注的球员。

西马坎还回忆起自己在斯特拉斯堡与巴黎的碰面，他说道：“那是一场斯特拉斯堡对巴黎的比赛，我们输了（2020年12月，4-0）。但在比赛的某一刻，我和姆巴佩交谈，他对我说你总是在我身后。”

“我告诉他这很正常，因为只要稍有犹豫，他就会进球。我是说，这是姆巴佩啊！我们都知道他是世界级的球员，所以你必须在整场比赛中保持警惕。”