西蒙尼赛后拒绝握手 记者不断挑事追问引得克洛普发怒

当被问及在红军客场3-2战胜马竞后他的行为举止时，这位德国主教练非常生气

在今天凌晨利物浦客场3-2战胜马德里竞技后，愤怒的克洛普缩短了采访，他认为记者试图挑事。

马竞主帅迭戈-西蒙尼在这场欧冠比赛后引发了一些争议，他在比赛结束后直接跑进了球员通道，没有与克洛普的握手。

克洛普明确表示，他对西蒙尼的行为没有意见，因为当时大家都在情绪上，但一名记者不打算放过这个问题。

当被问到在比赛结束后，为什么自己明明赢球却还如此愤怒时，克洛普回答道：“我哪里愤怒了？我不是那种你可以在这里问这种小问题的傻瓜。我一点也没有愤怒。”

”听着，我可以想象你想据此编个故事，我想跟他握手，但他不想。”

“在那一刻我明白西蒙尼的行为，他往球员通道跑去，当时我俩都在情绪上，而你不是个好人，因为你想以此编造故事。”

“你说我生气了，我什么时候生气了？现在你的问题让我很生气。”

记者拒绝放弃追问，坚称他的问题是认真的，对此克洛普回答道：“是的，是的。”

当克洛普气冲冲地离开时，记者笑了。

西蒙尼在媒体面前为自己的行为辩护，他坚称这不是针对某个人。他说：“我从不在比赛后握手，因为我不喜欢这样。这对赢的人或输的人都不健康。这是我的看法。”

“但现在我见到克洛普时，我会毫不犹豫地和他握手。”

克洛普在很大程度上同意对方的观点，他说道：“下次我们见面时，一定会握手。没什么。他显然很生气，不是对我，而是对比赛。没有别的了。”