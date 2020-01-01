西蒙尼：耐心对待菲利克斯 每个人所需时间不同

马竞主帅解释说，这位新援需要时间来适应，因为葡萄牙人还在适应。

西蒙尼表示，每个球员都需要不同的时长来适应在马德里竞技踢球的“感觉”，目前他还在为自己创纪录的签约费利克斯而挣扎。

今年7月从本菲卡转会而来的菲利克斯身价高达1.26亿欧元(合1.13亿英镑/ 1.42亿美元)，但他在15次西甲比赛中仅打入两球，外加一次助攻。

这位葡萄牙国脚在西甲联赛中曾在659分钟中没有贡献进球和助攻，在周四对阵巴塞罗那的西班牙超级杯之前，西蒙尼被问及这位20岁球员的事宜。

西蒙尼告诉记者，他更喜欢笼统地回答，而不是详细地讨论菲利克斯：“每个球员都有不同的个性，每个球员需要不同的时长。”

“我们努力让每一个新球员都充满热情和激情地去体验马竞生活，因为除了他们的天赋，他们还需要奉献。”

“当为马竞踢球的感觉出现时，事情对每个人来说都很自然，就像萨维奇来到马竞的时候以及科克那样。”

“我不是要点名，而是我们(在马德里竞技)长期所特有足球生活方式。”

抛开菲利克斯的挣扎表现不谈，在经历了4场连胜之后，马竞带着良好的状态迎来这场比赛。

然而，他们已经未能在九场各项比赛中击败巴塞罗那。

西蒙尼补充道:“我们知道对手的优点，因为他们一直都有。他们的进攻踢法和球员的个人跑动能破坏对手的集体配合。”

“我们带着良好的势头进入这场比赛，但还有很多需要改进的地方。和世界上最好的球队交手会让你更强大，因为你必须从一开始就集中精神，这样球队才能成长和进步。”

“这将不同于联赛，因为是直接淘汰的比赛赛，只有一个结果，那就是赢球。”

“我们认为这是一个让俱乐部和球队继续成长的机会，也是让我们的球迷兴奋的机会。”

马德里竞技或巴塞罗那将在超级杯决赛中迎战皇家马德里，齐达内的球队在周三的半决赛中以3比1击败瓦伦西亚。