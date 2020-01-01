西蒙尼：淘汰利物浦并非运气 梅西和马拉多纳不同

在阿根廷教头看来，自己的球队之所以能在欧冠淘汰赛中战胜利物浦，靠的是知道何时进攻，而不是外界所说的运气。

迭戈·西蒙尼坚持认为马德里竞技击败利物浦并非幸运，他解释说“足球就像拳击”，你必须知道何时进攻。

马竞在3月12日的安菲尔德球场上演了一场惊心动魄的逆转翻盘，将卫冕冠军利物浦从欧冠中淘汰出局。

在这场16强的比赛中，西班牙球队在第一回合以1-0占据了先机，并在客场再次挫败利物浦。

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不过，在第43分钟维纳尔杜姆头球破门确保了比赛进入加时赛，罗伯特·菲尔米诺在加时赛一开始就进球，实际上那时利物浦才是占据优势的一方。

不过随后红军替补门将犯了大错，让马竞得以重回起跑线，并最终赢下了比赛。

克洛普在赛后采访中批评马竞的防守方式，他说:“我不理解他们踢这种足球的方式。我真得很不明白。”

西蒙尼对这种说法做出了回应，他表示：“我们用我们拥有的武器来赢得比赛。”而现在，他在接受阿根廷足协的采访时更加坚定了自己的观点。

这位阿根廷主教练表示:“足球就像拳击，因为你必须知道什么时候该进攻。在马竞，我们知道我们作为一支球队的优点。”

“举个例子，当我们在对阵利物浦的时候，他们是一支伟大的球队，但我们知道我们有能力伤害到他们。当他们谈论我们是多么幸运的时候，我的看法是，我们在0-2时候还打进了3球。”

“这不是什么运气，每一方都应该得到尊重。”

西蒙尼继续透露，当莫拉塔在比赛的最后一粒进球中受伤时，他看到自己对西班牙人的信任得到了回报，感到如释重负。

“在对阵利物浦的比赛中，我们知道莫拉塔受伤了，但实际上当时他已经接近复出。我们当时0-1处于劣势，紧张气氛被加剧了。”西蒙尼补充道。

“我想，我该怎么安排莫拉塔呢？在加时赛他上场了，然后再次受伤，但是坚持到了最后。还好最后一切顺利，尽管莫拉塔再度受伤，但是他进球了。”

作为一位阿根廷教头，西蒙尼也难免被问到了梅西和马拉多纳以及C罗的话题，而他本人也对此给出了自己的答案。

“梅西和马拉多纳不同，他是一个进球机器，也是让我近些年来不断遭受痛苦的人，他是一位能代表阿根廷足球的球员。”

“如今的他比以前更加成熟了，开始注重外表。这和马拉多纳很不同，迭戈是不会花钱打扮的。”

“我觉得马拉多纳和梅西可以成为球场搭档，不过如果加入C罗的话，一切又将有所不同，我们可能会出现一些漏洞。”

“我一直强调，如果球场上只有一个人不跑动，那没什么大事。不过如果两个人不跑动，那就会很艰难，如果是三个人，那是不可能赢下比赛的。”

作为一名主帅，西蒙尼非常注重对球队精神层面的建设，马竞也成为了足坛铁血踢法的代表性球队。

“态度和想要实现的目标有关，对我而言，这是尝试表达团队思想的一种方式。”

“我总是会和球员交流，告诉他们我的决心。不过总是这样，有的球员可以理解，我的球员无法理解。不过只要你能理解我说的，你的态度就能得到提升。”

“你必须学会理解，不仅仅是在足球方面，还有你代表了什么以及应该承担何种义务。”