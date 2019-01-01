西蒙尼推翻菲利克斯和C罗的对比

葡萄牙球星说他想要模仿他的国家队队友，但是他的新教练在球场上没有看到相似之处。

马竞主教练迭戈·西蒙尼并不认为若昂·菲利克斯和尤文图斯球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多是一个相似的球员。

19岁的若昂·菲利克斯上个月以1.26亿欧元(1.13亿英镑/ 1.41亿美元)的价格从本菲卡加盟马德里竞技，成为世界足坛身价第二高的青少年球员。

在西蒙尼的带领下，这位前锋享受了一个令人鼓舞的季前赛，并在周四奥兰多3-0战胜美国职业足球大联盟全明星队的友谊赛中攻入一球并助攻一次。

这名球员本周承认，他想效仿同胞罗纳尔多的成功，他曾五次获得金球奖，在英格兰、西班牙和意大利都获得过联赛冠军，但西蒙尼认为，将这两者进行比较没有什么意义。

“不，我不认为菲利克斯像克里斯蒂亚诺，”他说：“事实上，他有一场精彩的比赛值得观察。自从他来后，我一直很喜欢看他。他有远见和良好的控球能力，这在他的年龄、他踢球的方式和他对比赛的理解上都很好。我们会增加一些机会来帮助他成长，让他成为一个更好更强的球员，就像每个人认为的那样。我对所有的新球员都很满意。费利佩在成长，(马里奥)埃尔莫索也一样。和所有的新球员一起打球能帮助我们为即将到来的比赛做好准备，这将是很艰难的。这个团队工作得很好。我们每天都在一起20多天了。新来的人正在努力抓住我们想要的东西。”

在7-3战胜皇家马德里的国际冠军杯比赛中，菲利克斯攻入了他在俱乐部的第二个进球。

“我很高兴进球。在过去的两场比赛中，我得到了两个进球，这让我非常高兴。我像往常一样踢球。适应取决于球员。虽然我们做得很好，但这仅仅是个开始。我们每天都要工作，这样才会有一个好的赛季。”

在谈到他与科斯塔的合作时，他补充道:“我们彼此都很了解。我们说着同样的语言，我希望能给他更多的帮助。”