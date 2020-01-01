西蒙尼感激球迷：马竞在球场外的环岛就开始赢了

西蒙尼表示，独特的万达大都会氛围激发了马竞拿下去年的冠军球队。

迭戈·西蒙尼对马德里竞技的球迷周二在万达大都会球场迎接利物浦的方式感到敬畏，并认为这是他们取胜的关键。

当欧洲冠军和世界冠军的大巴抵达球场时，球迷们站在球场外的街道上，点燃信号弹，高声呼喊。

马竞在之前的七场比赛中只赢过一场，但是西蒙尼的球队打破了僵局，通过萨乌尔的进球，在第二回合的安菲尔德握有1-0领先。

其他球队

这是一场利物浦控制控球的比赛，西蒙尼经常向观众做手势，让马竞的支持者参与进来。

西蒙尼说，从赛前的接待开始，球迷在球队的结果中起了很大的作用。

西蒙尼告诉Movistar：“我们在球场旁边的环岛就开始获胜。八年来，我从未见过这样的接待。”

他在新闻发布会上补充道：“（这里的气氛）很激动人心，让人想去踢球。球队做出了巨大的努力，就像他们在瓦伦西亚所做的那样。”

“那不是（最好的夜晚），因为我们没有获得冠军，但有些夜晚你不会忘记，这就是其中之一。”

“世界上最好的球队总是在赢了很多场比赛之后才出现，而你却打败了他们。”

西蒙尼在比赛前谈到了万达大都会的氛围，因为他意识到在前往安菲尔德之前需要取得一个好结果，利物浦自2018年9月以来在任何比赛中都没有在主场输过。

利物浦主帅克洛普暗示了这一事实，他说：“欢迎来到安菲尔德，事情还没有结束。”

预计在默西塞德也会有类似的情绪，这位马竞主帅预计在3月11日马德里竞技前往利物浦的欧冠第二回合比赛中遇到棘手的问题。

“我们将带着谦卑的态度去比赛，因为他们已经习惯了在他们的球场上进行重大比赛。”他说。