西蒙尼：如果萨乌尔真的离队 我们会给他一个大大的拥抱

马竞主帅表示如果这位中场球员转会离队，他会给球员一个大大的拥抱，并祝他好运。

迭戈-西蒙尼承认，与巴萨和曼联传出绯闻的萨乌尔可能离开马竞。

职业生涯至今，萨乌尔只在马竞一支球队效力，最近有报道称，这位26岁的中场希望转会，去其他地方接受新的挑战。

西蒙尼证实球员对自己在队内扮演的角色感到不满意，并表示如果俱乐部在未来几周收到合适的报价，那么他不会阻拦球员离队。

西蒙尼说道：“上赛季，萨乌尔和俱乐部以及我们谈过他的需求，他希望在场上扮演一个更重要的角色。”

“我认为萨乌尔之所以成为现在的萨乌尔，是因为他能踢所有位置，但他或他周围的许多人都认为这是消极的。”

“他对马竞来说非常重要，因为他可以踢边后卫，右翼，中场。他给了我们很多的选择，他是一个能按照教练的要求去踢球的球员，他表现得非常好。”

“我们不能无视这些传闻，如果萨乌尔要离队，我们会给他一个大大的拥抱，祝他未来一切顺利，不管他是去巴萨还是其他球队，我们都会一直是朋友。”

巴萨被传是萨乌尔的最热门下家，有消息称两支俱乐部正在讨论格列兹曼和萨乌尔互换的交易。不过，曼联也被指对萨乌尔感兴趣。

萨乌尔在2012年完成马竞一线队首秀，至今他已为球队出场337次，贡献43球19助。目前他仍有5年合同在身，他已随马竞赢得了6座冠军。