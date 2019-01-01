西蒙尼呼吁马竞上下团结一致：要向马群一样

周六，西班牙首都球队以2:0的比分结束了联赛三连平的局面。

在他的球队击败毕尔巴鄂竞技后，西蒙尼呼吁所有与马德里竞技有关的人都“像马群一样”，朝着同一个方向努力，回到西甲的胜利之路上。

多亏索尔·尼古兹和阿尔瓦罗·莫拉塔的进球，马德里竞技在周六主场2-0取胜，并且结束了联赛三连平的尴尬局面。

各项赛事的背靠背胜利帮助提升了万达大都市球场的人气，在冠军联赛1-0险胜勒沃库森的比赛中被球迷嘲笑的仅仅四天之后，科克就在对阵毕巴的比赛中受到了球迷的热烈欢迎。

在马竞一周内的第三场主场比赛之后，主教练西蒙尼赞扬了俱乐部的球迷，并强调了展现团结的重要性。

“我们必须永远团结在一起，”他在赛后的新闻发布会上说。“我们是一支新球队，有很多新球员。”

“我们知道我们的目标是什么，我们需要球迷、总监、球员、教练像马群一样向前看。”

“科克可能有糟糕的比赛，但他总是 在那里，他对球队很重要。”

他补充道：“球迷们又一次表现得很出色，他们是最棒的，就像我之前说过的……18万人参加了三场比赛。”

“随队7-9场比赛并不容易，但他们一直都在。我们怀着谦卑的心，力求做到最好，即使有时达不到目的。”

马竞目前排名第二名，与领头羊巴塞罗那平起平坐，而后者还有一场比赛要与第三名的皇家马德里交手。

在主场取得了轻松的胜利的比赛中，西蒙尼选择了安吉尔·科雷亚而不是迭戈·科斯塔，而这位多才多艺的阿根廷前锋通过两个助攻回报了人们的信任。

“他一直是个前锋，”西蒙尼在被问及科雷亚最佳位置时回答。“我们经常把他放在一个他感觉不舒服的地方，但他付出了很大的努力。”

“他的自然位置是前锋。在那个位置上，他可以更好地表现他的盘带，他的力量，他的转身——就像第一个进球一样。他是一个表现得很好的球员。”