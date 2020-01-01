西蒙尼：勒马尔显然没能在马竞达到人们的预期

阿根廷主帅仍然对法国人的技术和明显的潜力很感兴趣，但他承认这名前锋目前很挣扎。

据马竞主教练迭戈·西蒙尼透露，马竞边锋托马斯·勒马尔在俱乐部并没有达到人们的期望。

这位24岁的球员在2018年7月以身价7000万欧元(合6000万英镑/ 7800万美元)从摩纳哥转会而来。

法国国脚在这个月被和阿森纳联系在一起，尽管他的腿筋受伤可能会使赛季中期的转会复杂化。

西蒙尼在周六与莱万特的比赛前发表了讲话，他没有说明勒马尔是否可以在一月份离开，但他承认这名球员的表现令人失望。

“事实胜于雄辩。勒马是一名重要的球员，他还没有能够发展自己的比赛，但他有其他人没有的特点，”西蒙尼在新闻发布会上说。“希望他在伤愈后能有一个美好的时刻。”

“现在，不论勒马尔能不能留下来……我们知道经纪人的工作方式堪称典范。俱乐部也会根据俱乐部的需求而工作。但是，作为一名球员，每当他能够上场的时候，他踢出来的都要比没能上场时的多。”

“他的性格总是让我很兴奋。但他没有达到人们的期望。”

马竞已经和一些前锋联系在一起了，比如巴黎圣日耳曼的卡瓦尼和多特蒙德的帕科，他们两人在本赛季里都很难贡献足够多的进球。

西蒙尼对转会持开放态度，但不准备讨论那些不在马竞踢球的球员。

“就像每年一样，球员有可能在一月份离开或到来，”他说。“我们已经和俱乐部谈过这件事，谈过我们目前的情况，以及什么时候(签下球员的机会)会出现，如果有的话，我们会知道的。”

“我关心的是与莱万特的比赛。除了我们正在进行的比赛，俱乐部知道我们一直在谈论什么，并将努力为俱乐部和球队带来最好的。”

当被问及对卡瓦尼的兴趣时，他补充道:“我不会谈论不在我们阵容中的球员。”

阿特莱蒂在18场比赛后在西甲排名第四，落后领头羊巴塞罗那7分。