西索科：波切蒂诺伤了我也成就了我

这位热刺中场表示，上赛季是他职业生涯最为高光的一个赛季，尽管此前的一些冲突差点令他离开白鹿巷。

法国国脚在本赛季进行到目前的四场英超比赛中全部作为首发出场，无疑是波切蒂诺阵中的关键球员。但两年前情况与现在却不大相同。

正在备战欧预赛的西索科回忆了自己在白鹿巷的2017-18赛季，当时他仅仅获得了15次联赛首发，也因此无缘德尚赢得俄罗斯世界杯冠军的国家队阵容。

西索科告诉Le Parisien：“没能成为2018世界杯阵容的一部分显然令人失望，但这不是关键。”

“我知道我在热刺度过了复杂的一年。教练的选择伤害了我，但这就是足球。我唯一能做的就是加倍努力，放弃就等于下地狱。”

“我不希望停在失败面前。我从没想过离开热刺，这给了我做得更好的动力。”

“我有取胜的信念，这贯穿了我的职业生涯。我不吵不闹，没有跑到媒体面前说我要踢球。”

2018-19赛季，西索科的付出获得了回报，他的联赛首发场次上升到了27场，并且在与利物浦的欧冠决赛中发挥了重要作用，虽然最终没能捧起大耳朵杯。

虽然已经能够在中场找到自己的一席之地，但西索科也承认自己还需要时间来适应主帅波切蒂诺的战术风格。

“也许今天的我就是最强大的。我现在待得很舒服，很满足，很自信。这是28到30岁球员最好的状态。之前我不相信，但现在我很确定，我已经收获了我踢球以来最棒的一个赛季，我会继续破浪前行的。”