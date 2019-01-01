西索科再签四年长约 与热刺情定2023年

这位30岁的法国人自2016年从纽卡转会来到白鹿巷后，很快就成为了波切蒂诺阵中的关键球员。

热刺官方已经确认，法国中场西索科已经与球队完成续约，目前双方的合同将在2023年到期。

西索科是2016年离开圣詹姆斯公园，转会来到北伦敦的。现在的他不仅是波切蒂诺愿意信赖的弟子，也成为了白鹿巷最受欢迎的球星。上赛季，他帮助球队打入欧冠决赛并在联赛中跻身前四。

在接受球队官网采访时，西索科表达了自己对于签下新约的骄傲之情，同时他希望自己作为一名经验相对丰富的球员，能够激励年轻一代在不远的将来为热刺取得更大的成功。

法国国脚说道：“我很骄傲能够与俱乐部签下一份新合同。这意味着他们对我的信任，很高兴我将能为俱乐部在未来很长一段时间继续倾尽所能。”

“希望每个人都能为我的新合同感到高兴，当然我的家人和朋友都非常高兴也非常骄傲，因为他们知道刚开始的时候我有多难。但我从没有放弃，我一直都相信我自己，哪怕身处逆境，我也尽力做到最好。”

“不管是作为一个人还是一名球员，我都学到了很多东西。（这里）有很多天才球员和教练，所以我可以向他们学习，作为个人也是一样。我们可以在一起创造一些美好的时刻。”

“我尝试着（去成为一个领袖），我已经30岁了，我现在有丰富的经验。能够从经验丰富的球员那么得到些什么这很关键，所以这也是我正在努力做的。我们是一条船上的人，如果我们希望一起取得成功，你就必须有正确的人陪在你身旁。”

“我们都知道（想要超越上赛季）会很艰难，但不管是足球还是生活，一切都皆有可能。你必须相信自己，相信一切事情都有可能发生。”

西索科是在2007年的图卢兹开启自己的职业生涯的。他在法甲效力了六年，然后登陆英伦半岛，加入了纽卡斯尔联。

他为俱乐部做出的贡献使他成为了本年度的赛季传奇，这是由前热刺球员投票选出的。在国家队层面，西索科2009年就完成了自己的国家队首秀，目前已经帮助高卢雄鸡取得了55场胜利。