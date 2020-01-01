西甲遭遇水土不服 托雷拉或在一月被马竞退回阿森纳

这位乌拉圭中场并没能征服马竞，可能会在一月份回到阿森纳。

乌拉圭人目前仍然在为争取西蒙尼阵中的常规位置而努力。

卢卡斯-托雷斯的经纪人已经承认，这位阿森纳中场有可能提前结束在马竞的租借生涯。

24岁的托雷拉在2018年从桑普多利亚转会来到酋长球场，当时他的身价是2600万英镑，但他只在上赛季阿尔特塔手下短暂地为阿森纳有过出场纪录。

其他球队

由于枪手已经签下了加纳国脚帕尔泰，所以他们会很乐意看到托雷拉，暂时离开球队以腾出相应的位置。

不过目前看来，托雷拉还没能在马竞的阵容中成为常规主力。而反观枪手方面也显得不太顺利，他们目前只排在英超积分榜第15位，所以或许会考虑在1月提前将托雷拉召回。

在周中与南安普顿的比赛前，枪手主帅阿尔特塔也回答了相关的问题，他说道：“（技术总监）埃杜会处理好目前的情况。但再次声明的一点是，当转会窗开启，我们会有球员进出，不管我们需要做什么，我们都会对此进行讨论。”

托雷拉的经纪人也告诉Gianluca Di Marzio：“卢卡斯现在很淡定也很快乐，他没多想，一心为马竞效力。”

“他正在适应（球队和西甲）。”

在上轮不敌皇马之后，马竞还将在周六中午挑战埃尔切，托雷拉仍有机会去表现自己以赢得主帅的青睐。