西甲新赛季揭幕在即 皇马确定了首发阵型吗？

齐达内在经历了灾难性的2018-19赛季之后，在这个夏天已经花费了3亿多欧元。

在经历了一个麻烦重重的季前赛之后，齐达内的皇马开始了本已压力山大的西甲征程。

他们引进了阿扎尔、卢卡·约维奇、弗兰·门迪和其他球星来加强球队的实力，花费了超过3亿欧元(2.75亿英镑/ 3.33亿美元)，但在上赛季取得令人震惊的成绩结束后，人们对现在的白衣军团的质疑依然存在。

在过去的两个赛季里，马德里在西甲联赛中一直落后于其他球队，在冠军巴塞罗那和亚军马德里竞技之后位列第三。在此期间，他们的积分比巴萨少了36分。

上个赛季的冠军联赛也没了竞争力，马德里有很多事情要证明。

门将

齐达内在四月强调，本赛季他将有一个明确的第一门将人选，这个人将是比利时国脚库尔图瓦。

纳瓦斯得到了离开马德里的选择，皇马本来准备用鲁宁作为库尔图瓦的替补。然而，哥斯达黎加人决定留下，结果这名年轻人被租借到巴拉多利德。

自从去年夏天从切尔西加盟以来，库尔图瓦在马德里并没有表现出最佳状态。但这一次他将有机会这么做。

尽管季前训练对库尔图瓦来说并不顺利，他在315分钟内被打入8球。如果比利时人继续挣扎，那么齐达内知道他可以召唤纳瓦斯，他在执教的第一个任期内就曾大力支持纳瓦斯——甚至拒绝了大卫德赫亚的签约，因为他信任这位前莱万特门将。

后卫

马德里的后防是他们上赛季最薄弱的一个部门，在7场季前赛中丢了18个球，其中包括与马德里竞技7-3大败中丢了的7个球。

齐达内已经开始尝试3-5-2阵型，试图找到一个更加稳固的后防线，他在2-2战平罗马的比赛中挑选了纳乔、拉斐尔·瓦拉内和新签入的埃尔德·米利唐，同时让马塞洛和达尼·卡瓦哈儿在边后卫位置首发。

这至少让马德里比马塞洛担任左后卫时更加稳固，队长拉莫斯很可能在本赛季首战对阵塞尔塔的比赛中代替纳乔出场。

齐达内很容易就能换到四个后卫，拉莫斯和瓦兰搭档。新签入的门迪希望能够取代马塞洛，无论齐达内选择什么阵容，而在联赛首战对阵塞尔塔的比赛中停赛的卡瓦哈尔，则面临着来自阿尔瓦罗·奥德里奥佐拉的挑战。

中场

理论上说，中场是马德里的强项，但在上赛季的实践中证明，这是一个麻烦的领域。

卢卡·莫德里奇和托尼·克罗斯都没法达到他们之前的高度，而卡塞米罗行动迟缓，年轻的乌拉圭球员费德里科·巴尔韦德则还没有站稳脚跟。

伊斯科和J罗都有技术实力，但齐达内对他们并不确定，如果后者能找到合适的俱乐部，可以离开。

齐达内非常想要曼联的博格巴来增强皇马的核心竞争力，但是主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯似乎更倾向签下阿贾克斯的范德贝克。

如果皇马不能引进另一名核心球员，齐达内可能会被迫选择4-4-2阵型，这样他就可以派出更多他认为合适的球员。

如果教练选择这样做，阿扎尔可能会被用在中场的左边，卢卡斯·巴斯克斯则会被用在右边。

主要的问题是，卡塞米罗、克罗斯和莫德里奇三人是否有足够的动力，因为他们曾经在皇马赢得过所有的荣誉。引进一名饥渴的新球员将是撼动许多人早已感到疲倦的中场的完美方式。

前锋

本泽马以个人生涯最佳的发挥结束了上个赛季，而阿扎尔也保证会在球队名单上占有一席之地。

在季前热身赛中，这两名球员经常被安排在锋线上搭档。

但是如果皇马有三名前锋，阿扎尔可以回到左边踢他喜欢的位置，本泽马在中间，巴斯克斯、小维尼丘斯或加雷斯·贝尔在右边。

这名威尔士前锋目前不在齐达内的计划中，但如果转会窗口关闭时他还在伯纳乌的话，可能会得到一个缓刑。

维尼休斯在处子赛季上在左路表现很好，他理应有机会留在首发位置，而在右边，尽齐达内可能会在更艰苦的比赛中选择职业道德和防守能力具备的巴斯克斯。

阿森西奥本希望能够获得这个位置，但是西班牙人严重的膝伤将使他缺席本赛季的大部分比赛。

当本泽马休息时，约维奇将会上场比赛，有时他可能会在442阵型中与法国人并肩作战。

马德里有很多选择，但迄今为止，没有一个是始终可靠的战略。

主教练

齐达内在经历了令人沮丧的季前热身赛后已经感受到了压力，皇马在七场比赛中只赢了两场。

法国人还没有确定一个阵型，马德里可能会在赛季初遇到困难，因为他将继续试验他的阵容，直到他想出一些可行的方法。

我们从他的第一个统治时期就看到，有时候齐达内的成功更多的是靠运气而不是判断力，所以皇马的最终策略可能是他甚至在季前赛中都没有尝试过的东西。

尽管他是俱乐部的传奇人物，但如果在赛季的头几个月里的结果不符合他的意愿，那么看到佩雷斯挥舞斧头也就不足为奇了。

皇家马德里的首发是？

这完全取决于齐达内选择的阵型，他在季前赛中使用过4-3-3、4-4-2和3-5-2阵型。只有少数几名球员能保证一定出场——阿扎尔、本泽马、拉莫斯和瓦拉内。

3-5-2阵型可能偶尔会用到，但球队的中卫位置不能将这套阵型一直坚持下去，所以其他阵型更有可能出现。

考虑到皇马对4-3-3的熟悉程度，选择4-3-3似乎是一个更好的选择。