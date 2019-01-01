西甲夺冠？西蒙尼含糊其辞：我们得先保持低调

尽管马竞是唯一一支在三场比赛后保持着完美记录的球队，但马竞的教练并没有因此忘乎所以。

马德里竞技在对埃尔巴的比赛的最后时刻一次反击才保持了他们全胜记录。但西蒙尼否认了很有可能赢得西甲冠军的言论。

马德里竞技从2-0落后到3-2戏剧性地战胜了埃尔巴还要归功于替补上场的托马斯·帕特在周日马德里的第90分钟的进球。

埃尔巴威胁要在大都会万达球场制造一场轰动，查尔斯和阿纳尼茨·阿比拉的进球让客队在19分钟后占据了领先局面。

然而，费利克斯和维托洛在第52分钟帮助球队扳平比分，随后托马斯替补出场完成了反击。

马竞是唯一一支在三场西甲比赛中都取得全胜的球队，但是主教练西蒙尼并没有被冲昏头脑。

“不，球队里有很多新人，我们正在重建球队，”当被问及赢得西甲冠军的可能性时，西蒙尼告诉记者。

“很多新球员已经习惯了我们的体系，习惯了我们的工作方式，我们需要赢，继续赢，再赢一次。本赛季我们有三名新后卫，我肩上肩负着很多责任，八名球员离开了，八名新球员才加入我们。”

“每个人都很兴奋，但我们必须保持低调，继续工作。”

马竞在2013-14赛季夺得了联赛冠军，以两分的优势领先第二名，并领先劲敌皇家马德里4分，比卫冕冠军巴塞罗高出5分。

上一次马竞在赛季初始拿到9分时，他们在2014年获得了西甲冠军，但是西蒙尼强调他现在的球队需要的仍是努力工作。

“我们曾经拥有劳尔(加西亚)，蒂亚戈和加比在我们的球队，现在我的球员非常非常年轻。”他说。

“托马斯、若昂、罗迪、索尔。当我们赢得联赛冠军的时候，我的球员更好，而现在我的球队，我们需要建设它，我们需要认为每一场比赛都是决赛。”

马竞将在国际比赛日之后于9月14日客场迎战皇家社会，他们希望继续保持完美的开局。