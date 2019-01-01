西甲十年最佳阵容：梅罗格里兹曼领衔致命锋线

随着2010年代的尾声将近，够力足球再次将目光投向过去10年西班牙顶级联赛中最优秀的球员。

门将：奥布拉克

2014年，奥布拉克以当时联赛最昂贵的门将身份加盟西甲，被认为是马德里竞技库尔图瓦的替代者。然而，很快事情就明朗了，他将在西班牙首都超过比利时国脚。

这名斯洛文尼亚门将在过去的四个赛季中被评为西甲最佳门将，并且是西班牙顶级联赛中最稳定的门将——很少犯像皇家马德里和巴塞罗那门将那样的错误。

奥布拉克在国内的最佳表现出现在2015-16赛季，他在38场联赛中仅失18球，他的表现足以超越特尔施特根、维克多·巴尔德斯和纳瓦斯等人入选我们的阵容。

右边卫：丹尼·阿尔维斯

虽然他在西甲的时光在2016年的巴塞罗那戛然而止，但丹尼·阿尔维斯是加泰罗尼亚三冠王的关键人物。

巴西人的速度、技术能力和体力使他成为巴萨右路的巨大财富。

虽然阿尔维斯仅有一次被评为西甲年度最佳球员，但他的能力和影响力经常被低估。他最近在巴西的表现提醒着36岁的阿尔维斯无论是过去还是现在都是一个特殊的天才。

中卫：皮克

从曼联的边缘球员到巴塞罗那的球星，皮克转会西甲获得了丰厚的回报。

这名西班牙后卫是加泰罗尼亚人后防线上的一块磐石，也是俱乐部的象征，他是巴萨过去十年成功的关键。

皮克拥有8个西甲冠军头衔，他是一个知道如何在球队最需要他的时候站出来的人。

中卫：拉莫斯

说到站出来，拉莫斯已经成为了皇马这方面的专家。这位经验丰富的后卫不仅在后防线上冷酷无情，而且在进攻上出奇地冷静。

在过去的十年里，拉莫斯在门前的能力对白衣军团来说是至关重要的，自从2010-11赛季开始，西班牙人已经打进了37个联赛进球。

在防守方面，他因为纪律不严而臭名昭著，是西甲历史上得牌数最多的球员，但那些“黑暗法术”也经常被证明对他的球队有决定性的作用。

左后卫：马塞洛

马塞洛被马拉多纳称为2011年西甲联赛中排名第三的最佳球员，仅次于克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和莱昂内尔·梅。

拥有惊人的速度和真正的控球技术，巴西人是防守和进攻的一笔宝贵资产。

自从加盟白衣军团以来，他已经打进了25个联赛进球，在最后关头的挑战中阻挡了更多的进球，并在西甲出场超过300次。

中场：哈维

曾经被瓜迪奥拉描述为巴萨的大脑，哈维是技术和智慧的完美结合。

西班牙人在西甲的出场次数超过500次，他把这项赛事变成了自己的比赛，直到2015年转会卡塔尔之前，他一直是球队的关键球员。

事实上，在哈维34岁的最后一个西甲赛季，他仍然贡献了8次助攻。证明经典确实是永久的。

中场：卢卡·莫德里奇

没有哪个中场球员比皇马的莫德里奇更完整、更有风度了。

自2012年从热刺加盟西甲以来，这位克罗地亚国脚已经两次被评为联赛最佳中场球员，几乎没有人会说他不配在这支阵容里占有一席之地。

莫德里奇有着令人难以置信的工作效率，精准的传球，以及长传绝杀的能力，他是任何教练都梦寐以求的那种球员，因此他在我们的阵容中击败塞尔吉奥·布斯克茨和托尼·克罗斯。

中场：伊涅斯塔

2015年11月，伊涅斯塔成为继迭戈·马拉多纳和罗纳尔迪尼奥之后，第三位在伯纳乌受到皇马球迷公开鼓掌欢迎的巴塞罗那球员。

西班牙人在比赛中进球加助攻的表演显示了他的全能能力。

稳定是伊涅斯塔比赛的关键，你一个手就能数完他在西甲糟糕的表现。

“我们从15岁开始就在一起踢球，我从来没有见过他踢得不好，”费尔南多·托雷斯(Fernando Torres)在谈到2012年世界杯冠军得主时表示，很有可能他说的是实话。

前锋：梅西

西甲主席哈维尔·特巴斯最近表示，他无法想象没有梅西的比赛，原因也不难理解。

这位巴塞罗那球星在过去十年里不断打破联赛记录——目前是西甲历史上进球最多的球员和助攻最多的球员。

在2011-12赛季梅西50个联赛进球的成就,可能永远不会被重复,虽然有些人可能还在争论是否他是世界上最好的,但在过去的10年里他已经是西甲联赛最好的球员这并不会有人有异议。

自2010年初以来，阿根廷人已经赢得了七次联赛冠军，并以同样的次数被评为西甲最佳球员。

前锋：罗纳尔多

他可能只获得过两次西甲冠军，但是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多确实点燃了整个联赛的激情。

从2010年到2018年离开前往意甲，罗纳尔多曾3次在单一赛季中攻入40+联赛进球，其中2014-15赛季的48个进球浭是让人印象深刻。

拥有西甲第二多的进球和联赛中最多的帽子戏法，可以肯定地说罗纳尔多在转会尤文图斯之前就在西甲留下了他的印记。

前锋：格列兹曼

虽然在过去十年的大部分时间里，他都是在克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和里奥·梅西的阴影下踢球，但安东尼·格里兹曼在西甲取得的成就值得称道。

从在皇家社会的表现到在马德里竞技的效率，这位法国前锋是一名高水准的射手。

格里兹曼在马竞和现在在巴塞罗那，在都保持了每两场比赛都有一个进球的频率。他击败了新队友路易斯·苏亚雷斯、内马尔和卡里姆·本泽马，加入了梅西和罗纳尔多的进攻锋线。

重要提名

在过去的10年里，西甲有很多的天才球员，当然也有一些明星球员在我们的阵容中以微弱的劣势而被淘汰。

塞尔吉奥·布斯克茨可能是最引人注目的遗漏，这位防守型中场在巴塞罗那最成功的几十年里，一直在球场中心为球队提供平衡。

自2014年从拜仁慕尼黑转会皇家马德里以来，托尼·克罗斯成为了联盟中最伟大的传球手之一。

在防守方面，迭戈·戈丁、拉斐尔·瓦拉内和约尔迪·阿尔巴等人在过去的几十年里都表现得很好，但在这里却没有得到认可，而在前场，路易斯·苏亚雷斯和卡里姆·本泽马都没有位置，尽管他们是过去10年里世界上最致命的两名前锋。