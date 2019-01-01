西甲冠军远远不够 主席发话令巴萨剑指三冠王

在11年间第8次加冕西甲冠军之后，巴托梅乌和巴萨已经把他们本赛季的目标放在了三冠王之上。

凭借梅西的进球，巴萨在周六主场1-0战胜莱万特，全取3分的同时也提前加冕了本赛季的西甲冠军。

巴尔韦德的球队目前还有机会争取另外两项荣誉，他们将在接下来的两周与利物浦争夺本赛季的欧冠决赛入场券，并且和瓦伦西亚角逐国王杯冠军。

在接受Movistar采访时，作为巴萨主席的巴托梅乌说道：“这反应了我们正在做对俱乐部有利的事。这是纪录，也是荣誉。”

“我们每个赛季的首要目标都是西甲冠军，我们当然会好好庆祝一番，周三，我们还将有机会继续挑战欧冠。”

“现在的目标是三冠王。在欧冠，我们将遭遇非常强大的对手，在国王杯，瓦伦西亚也一直在进步。”

“这个联赛冠军是所有球员，教练员以及所有无条件支持我们的球迷共同努力的结果。”

2018-19赛季的西甲冠军也是梅西的第10个西甲冠军，在这一数据上，他已经超过了目前效力于神户胜利船的巴萨传奇伊涅斯塔。

而本场比赛的这粒进球也是巴萨队长本赛季的第33粒进球，比他的队友苏亚雷斯以及皇马前锋本泽马多出12粒。

对此巴托梅乌继续说道：“他是世界最佳！当他踏进球场，一切自然而然就那么发生了。他改变了场上的气氛，施展出魔法，打入了进球。”