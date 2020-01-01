西甲主席特巴斯指责土豪球队使用“金融兴奋剂”

西班牙顶级联赛主席呼吁欧足联惩罚国有俱乐部，并补充说他希望重新分配财富。

西甲主席哈维尔·特巴斯表示，金融“兴奋剂”是当今足球界的一个主要问题，他巧妙地将矛头对准了曼城和巴黎圣日耳曼的支出结构。

曼城和巴黎圣日耳曼均为富有的中东企业所有，近年来，两家俱乐部在国内获得了巨大的成功。

不过，特巴斯认为，这两家俱乐部都在损害足球运动，同时呼吁俱乐部之间进行财富再分配。

他在LaLiga TV的发布会上说：“欧洲足球的一个主要问题与（金融）兴奋剂有关。因为当我们有国家资助的俱乐部时，那就会对工资产生影响。”

“这意味着，在西班牙和德国等经济管制更为严格的国家，俱乐部实际上不能要求政府提供额外资金来支付这些工资。”

“组织和机构有责任重新分配我们创造的财富。我们所有人，西班牙联赛，英超联赛，欧足联，国际足联。我不认为我们在任何方面都在帮助足球，如果我们创造财富，它只是直接回到大俱乐部。”

“最终，他们拥有15辆法拉利，而不是12辆。我们正在和一些大的俱乐部打交道，他们正在创造一大笔钱。所以我们的目标是重新分配这些财富。”

然而，这两支球队都没能在欧洲取得成功，尽管他们的阵容都很强大，却没能赢得欧冠。

此外，特巴斯还对扩大世俱杯规模的想法提出了批评。明年夏天，世俱杯将在中国举行，届时将有24支球队参赛。

“再次当选后，我对俱乐部世界杯非常不满。”特巴斯说：“像国际足联这样的组织应该是一个监管机构。他们会起草不同的日程表，以及我们需要比赛的时间。”

“遗憾的是，从组织世界杯开始，他们现在谈论的是俱乐部世界杯，而且每两年举办一次。这不是一个选择，因为它将改变现状。这是不可能发生的。”

“几周前，国际足联还在讨论如果他们去中国，将会得到多少报酬。他们一直在讨论收入的再分配，但没有讨论这对不同国家的影响。”

“让我们想象一下将参加世俱杯的两支阿根廷球队。这将对阿根廷超级联赛产生影响。他们没有考虑这些比赛的后果。”