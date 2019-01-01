西甲主席：希望C罗穆里尼奥都能回归

西甲联赛主席哈维尔-特瓦斯非常赏识5届金球奖得主C罗以及特立独行的个性主帅穆里尼奥，并且希望两人日后能重回西甲赛场。

西甲联赛主席哈维尔-特巴斯希望C罗以及穆里尼奥能双双重返西班牙足坛，而两人最近都与老东家皇家马德里有着紧密的联系。

5次蝉联金球奖的C罗在2018年夏天为皇马带来欧冠三连霸后离开伯纳乌球场，并且令人震惊地选择前往意甲加盟尤文图斯。

与此同时，穆里尼奥在2013年离开皇马之前曾一度打破瓜迪奥拉领衔的巴萨对冠军的垄断，也打造了一支结构稳定的皇马，为后来齐达内接手并率队取得欧冠三连冠奠定了基础。这位葡萄牙名帅后来曾先后执教切尔西以及曼联，目前赋闲在家的他被传有可能接替齐达内。

尽管C罗重返马德里的可能性并不高，但特巴斯表示，就他而言，西甲的大门永远向这两位足坛巨星敞开。

他在接受Canal 11采访时说：“我希望C罗能回来，也希望穆里尼奥接下来能执教一支西班牙球队，他是一名伟大的主帅，而且能给我们联赛带来关注度。”

过去10年C罗与梅西之间的对决令西甲成为能吸引全球观众目光的联赛，如今这两位巨星已经在不同的舞台上表现，但特巴斯认为，这并不会大大降低人们对于西甲的兴趣。

特巴斯补充道：“说实话，我认为C罗的离开确实会对我们产生很大的影响，我更喜欢有C罗的西甲。”