西甲主席不希望内马尔回巴萨：他不是个好榜样

巴西人内马尔与他的前东家联系在一起，但是哈维尔·特巴斯希望转会不要发生。

西甲主席哈维尔·特巴斯坚称他更希望内马尔不要回到巴塞罗那，他对这名前锋的行为提出质疑，因为关于他可能在夏天转会的谣言仍在继续。

内马尔与重返诺坎普有着密切的联系，两年前，他以2.22亿欧元(1.98亿英镑/ 2.52亿美元)的天价转战巴黎圣日耳曼。

在此之前，巴黎圣日耳曼主席纳赛尔曾在6月份表示，法甲豪门将不再容忍俱乐部里的任何“名人行为”，似乎是在拿这位巴西前锋开炮。

特巴斯在周日质疑了内马尔的行为，他说他不希望巴萨再次签下这位巨星前锋。

“我希望内马尔不要回到巴萨，”他告诉零点电台：“我们总是想带来优秀的球员，但就内马尔而言，这种行为对比赛不利，因为最终的消息是这个球员做了这个或那个。我们在西甲已经做了很多工作来维护球队的价值，我们不想改变球队的形象。”

内马尔从2013年到2017年一直效力于巴塞罗那，当时这位巴西球星与莱昂内尔·梅西和路易斯·苏亚雷斯并肩作战，带领球队获得了两次西甲冠军和一次欧冠冠军。

巴塞罗那也有望从马德里竞技签下安托万·格里兹曼，同时他们的一些球员也与转会和内马尔的回归有关。

特巴斯谈到了内马尔的天赋，但不确定这位27岁的球员是否在球场外树立了一个好的榜样。

“他可以成为一名优秀的球员，但他的行为对我们在比赛中传递的价值观非常重要，”他说：“如果场外的榜样不正确，我宁愿他不回到西甲，因为他不是一个好的榜样。”