西甲下课潮 塞尔塔莱加内斯双双换帅

西甲第十二轮结束后，深陷降级区的维戈塞尔塔和莱加内斯都做出了换帅举动。

刚过去的周末西甲赛场上，又有两位主教练因为成绩不佳遭到俱乐部的解雇。

在周日主场0-1不敌赫塔菲后，维戈塞尔塔已经陷入4连败的困局。他们本赛季的联赛成绩为2胜3平7负，并且已经掉入了降级区。但最令俱乐部担忧的是，球队本赛季至今12场比赛中只打进区区6个进球。

这家加利西亚球队比赛当晚随即发表一份官方声明，主教练埃斯克里瓦的职务被正式解除。

今年54岁的埃斯克里瓦于今年3月取代卡多索出任塞尔塔主帅，率领球队完成上赛季的保级任务。

前沃特福德主帅格拉西亚、前贝蒂斯主教练塞蒂恩以及巴萨名宿阿贝拉多被认为是塞尔塔的新任主帅热门人选。

与此同时，莱加内斯完成了主帅更迭。临时主帅路易斯-森布拉诺斯在球队主场1-2不敌埃瓦尔后交出了教鞭，墨西哥名帅阿吉雷被任命为俱乐部新任主帅。

由于原主教练佩莱格里诺在上月底已经被解雇，森布拉诺斯虽然临时带队取得开门红，帮助球队1-0击败升班马莱加内斯。但随后莱加内斯接连不敌皇马以及埃瓦尔，依然稳坐联赛积分榜垫底位置。

此前曾传出前上海申花主帅波耶特有意接掌帅印，但莱加内斯最终还是选择了阿吉雷。阿吉雷在西甲赛场拥有丰富的执教经验，曾先后执教过马竞、奥萨苏纳、萨拉戈萨以及西班牙人。他将在本周五与皇家社会的比赛中完成在新俱乐部的处子秀。



