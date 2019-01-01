西班牙足协：电视转播操纵切里舍夫进球画面

在圣马梅斯1-0取胜的比赛中，丹尼斯·切里舍夫的进球并没有给西班牙足协留下深刻的印象，因为他们对越位线的位置感到困惑。

在瓦伦西亚1-0战胜毕尔巴鄂竞技的比赛中，丹尼斯·切里舍夫的进球被裁定有效后，西班牙足协指责电视制片人操纵VAR图像。

在切里舍夫第27分钟的进球中，VAR裁定戈麦斯在接到莫雷诺的传球并助攻切里舍夫时没有越位，后者的进球也是该场比赛的致胜一球。

在电视直播的切里舍夫进球画面中最初显示他有轻微越位，但在加上了几行台词后引发了混乱，不过VAR的官员对这一事件有不同的看法，认为这个进球应该有效。

裁判们使用的官方VAR线直到下半场才出现在电视画面上，几乎没有采取任何措施来消除不确定性。

西班牙足协就这一争议发表了一份声明。

声明中写道：“违反了道德体育准则的最基本规则，以及国家和国际比赛的规则，比赛的电视转播方在网上发布了一幅假想的越位画面，与VAR(线)不符。”

“这些图片没有任何严格的技术要求，而且提供了一种扭曲的视角。(这是)一种会引起社会恐慌的策略，比如对当前VAR和西班牙裁判技能失去信心。”

“西班牙足协想要明确表示，不能存在混淆，并将向国际司法和足球组织提出相关投诉，分析形势并采取相应措施。”

“我们相信，这些不负责任的行为可能导致严重的惩罚。因此，我们敦促LNFP(西班牙足球联盟)阐明必要的机制去停止此类活动，以免损害和贬低西班牙足球的形象。”