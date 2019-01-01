西班牙足协将召开发布会 恩里克或重回国家队

据报道，这位前主帅将以西班牙教练的身份回归，西班牙足协将召开新闻发布会。

有报道称，路易斯·恩里克将重新担任西班牙队主教练，现任教练罗伯特·莫雷诺在西班牙队完成2020年欧洲杯预选赛后拒绝接受媒体采访。

本周一，西班牙队在万达大都会球场以5比0大胜罗马尼亚队，确认了他们将参加明年的欧洲杯，但当莫雷诺取消赛后新闻发布会时，人们都表示惊讶。

西班牙的几则报道称莫雷诺担任国家队教练的时间似乎不多了，西班牙足协已经要求在周二召开紧急新闻发布会。

据推测，恩里克在6月份因个人原因正式辞职后，准备重返2020年欧洲杯的教练席。

恩里克最初没有透露辞职的原因，但在8月份他9岁的女儿萨娜不幸死于骨癌时，他的离职原因变得很明显。

莫雷诺是恩里克的助手。自从今年3月2比0战胜马耳他队以来，他已经带领西班牙9场不败。

在9月4-0战胜法罗群岛之后，莫雷诺承认球队仍然和他们的前主帅板有联系，并把胜利献给了他。

“谈论这件事让我很难过，但这支球队是他（路易斯·恩里克）的球队，而不是其他人的。”莫雷诺赛后说：“这是一件小事，但我们想把它奉献出来，尤其是在莫里农球场。”

西班牙足协在击败罗马尼亚赛后宣布，主席路易斯·鲁比亚莱斯和体育总监何塞·弗朗西斯科·莫利纳将于当地时间周二12:30接受记者采访。

2018年7月，恩里克被任命为西班牙主帅。此前，在俄罗斯举行的世界杯上，洛佩特吉在赛前被解职，费尔南多·耶罗接任。

他曾在2014-17赛季执教巴塞罗那，赢得了一次欧冠冠军、两次联赛冠军和三次国王杯冠军。

恩里克决定在2017年6月合同到期后不再续约，在他被任命为西班牙主帅之前，他有13个月的休假。