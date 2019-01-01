西班牙助教：恩里克快回来 希望这是我最后一次指挥

西班牙主帅恩里克由于家庭原因已经连续缺席了三场国家队比赛，助教莫雷诺代为指挥。

罗伯特·莫雷诺希望周一3:0战胜瑞典的比赛是他最后一场被要求代替缺席的西班牙主教练路易斯·恩里克的比赛。

西班牙在圣地亚哥伯纳乌球场轻松击败瑞典，下半场塞尔吉奥·拉莫斯和阿尔瓦罗·莫拉塔的点球，加上阿尔瓦罗·奥亚萨瓦尔的精彩进球，斗牛士在F组领先5分。

这是莫雷诺连续第三次执掌球队，因为路易斯·恩里克在3月份要应付的家庭紧急情况，从那以后他就一直被允许休假。

西班牙足协坚称，目前还没有路易斯·恩里克辞职和被替换的计划，主席路易斯·鲁比亚莱斯坚称没有必要进行任何改变。

莫雷诺希望他的拍档能够回到教练席，参加9月西班牙对罗马尼亚和法罗群岛的比赛。

“我最希望的是这是我最后一次在站边线上。”莫雷诺在赛后告诉记者。

尽管路易斯·恩里克缺席，但他并没有完全脱离球队，球队的人选已经由他决定。

周一令人惊讶的是，凯帕连续三场取代德赫亚首发出场，这名切尔西球员在训练中的表现似乎帮助他保持了一号门将的位置。

“我们在西班牙不会看太多外国的足球。”莫雷诺说：“如果你看了赛季末，你会发现他是首发的选择。我们还有保罗·洛佩兹，这三位门将给了我们想要的。(Kepa在一个)甜蜜的时刻。生活中你需要一段美好的时光，而凯帕正是来自于此，来自于欧联杯冠军。当然，我们正在寻找一个固定的团队，但只有一个(首发)团队并不好。你需要超过11个球员。有些伤病是可能发生的，比赛的发生使球队变得更加充裕。最后你必须做出决定，但我们做任何事情都是为了球队和西班牙着想。我不知道什么时候决定换掉凯帕。我在周五和路易斯·恩里克谈过这件事，我们决定留下这名门将。几个星期前，我们开始考虑这个问题，然后我们看到了训练，根据所有的数据，我们决定保留凯帕。”