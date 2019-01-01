西班牙主帅盛赞卡索拉：非凡的他贡献不可估量

这位比利亚雷亚尔的中场组织者在7-0大胜马耳他的比赛中攻入一球，而4年前，他的国家队生涯曾因威胁职业生涯的伤病而中断。

西班牙主帅罗伯特·莫雷诺称赞桑蒂·卡佐拉是“非凡的”，这位经验丰富的中场球员四年来首次为国家队进球。

比利亚雷亚尔的中场组织者卡索拉在经历了痛苦的伤病后，已经回到了西班牙国家队的位置上，他在2020年欧洲杯预选赛中7-0大胜马耳他的比赛中也完成了进球。

“桑蒂所取得的成绩，他的状态，在他经历了近三年可怕的伤病问题之后，是非常特别的。”主教练莫雷诺说：“没有他、劳尔（阿尔比奥尔）和塞尔吉奥（拉莫斯）这样的球员，我们很难在大赛的半决赛和决赛中获胜。桑蒂、塞尔吉奥和劳尔这一代人已经赢得过冠军，他们的贡献是不可估量的。他们有这样的能力，没有他们的经验很难赢得比赛。他们积累了很多东西，这些东西不仅对工作有贡献，还会传递给其他人。”

罗伯特·莫雷诺对他的球队给对手施加压力的方式印象深刻。

他补充道：“‘大’国家队和所谓的‘小’国家队之间的差距正在缩小——现在各方面都很平等。我们非常努力地去打开局面，完成进攻，因为我们知道这并不容易。像这样踢得很好，进很多球总是很受欢迎的。

“对我的球员来说，世界上最简单的事情就是接受3比0、4比0这样的比分，然后就降低他们的标准。但是我们进了7球，本可以轻松进10个，这说明了他们心态很好。

“我注意到球员们都在回忆我们上次在一起的时候以及之前我告诉他们的话。我们分开几周或几个月，但势头正在增长，所以他们把我之前要求他们做的事情付诸实践。这很好。

“我们认为这是历史性的，保罗·托雷斯和达尼·奥尔莫都在第一次触球后就进球了。这是几十年以来，首次有两个替补球员在首秀上进球。”