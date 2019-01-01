西班牙主帅：凯帕还不是西班牙的一号门将

凯帕最近四场国家队比赛都首发出场，但他的主教练表示，切尔西球星作为第一门将的位置并不稳固。

西班牙主教练罗伯特·莫雷诺表示，尽管凯帕·阿利扎巴拉加最近在西班牙的首发阵容中表现出色，但他并不是西班牙无可争议的首选门将。

自从莫雷诺3月份接替恩里克以来，切尔西门将凯帕已经首发出战了四场国家队比赛。

曼联球星大卫·德赫亚之前拥有这个位置，但是糟糕的世界杯和令人失望的俱乐部赛季削弱了他在首发阵容中的地位。

在周四进行的2020年欧洲杯预选赛中，西班牙2-1击败罗马尼亚，凯帕在补时阶段做出了精彩的扑救，确保西班牙在F组的完美纪录扩大到五战五胜。

尽管如此，莫雷诺拒绝确认凯帕是否会参加周日对法罗群岛的比赛，并坚称他还没有确定一号门将。

“我没有一个首选门将。”他在新闻发布会上说：“它可能会改变，也可能不会。我保留着同样的意见。这三名球员都是顶级球员，我真的希望他们能让我做出艰难的决定。这三个人的训练水平都非常高。我不会说我更喜欢哪个门将。”

西班牙在F组的五场比赛中取得了100%的战绩，而他们的对手法罗群岛已经五连败。

然而，莫雷诺很快就否认了大胜即将到来的说法，他坚持认为奥尔森的球队将得到“最大的尊重”。

“我们必须诚实地说，每一支球队都值得尊重，”他补充道：“想着进六个球不是足球（的想法）。我们将努力进一个球，如果可能的话，我们就进第二个，但我们总是怀着最大的敬意。”

西班牙在F组排名第一，领先第二名瑞典5分。最重要的是，他们比排名第三的挪威高出7分，而每组前两名的球队都有资格参加2020年欧洲杯。