西沃特：难怪不可思议皮克福德是三狮第一门将

一个熟悉的故事，尽管哈镇更换了新的主教练掌舵球队，但他们还是输给了太妃糖。

在观看了皮克福德帮助埃弗顿1:0战胜哈镇比赛后，西沃特相信他会在哈德斯菲尔德扭转局势。

对于这位前多特蒙德预备队主教练来说，这是一场令人沮丧的首秀，理查德森在第三分钟的点球决定了太妃糖的命运。

但是皮克福德的表现对埃弗顿也很关键，在替补出场的迪涅被罚下后，英格兰国门在下半场的两次精彩扑救让穆伊和卡钦加无法得分。

“我明白了为什么皮克福德是英格兰的头号门将，他做出了令人难以置信的扑救。”西沃特说。

“我们不应该找借口。我们需要集中精力。这是一个已经开始的过程。我在培训中看到了很多东西。

“最重要的是只要我们创造机会，目标就会实现。小伙子们了解我的想法，因此我们有了机会。”

埃弗顿刚刚从2:3负于米尔沃尔的足总杯淘汰的阴影中走出来，在联赛中状态不佳，这对饱受批评的席尔瓦来说是一个非常及时的胜利。

席尔瓦还赞扬了皮克福德，并承认这对太妃糖来说是一个重要的胜利，因为他们现在在积分榜上上升到了第八名。

“最重要的是赢球，尽一切努力拿下三分，给我们自己和我们的球迷一个大大的答案。”他说。

“客场三分零失球对增强我们的信心很重要。周六的比赛中我们只有10人应战，这很困难。他们有十天的准备时间。胜利是我们球员应得的。”

“一个任意球，一个头球，但他们没有创造更多机会。乔丹在那两个时刻表现得很好。”