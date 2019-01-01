西汉姆中场莱斯抛弃爱尔兰 转投三狮军团

这位20岁的球员已经把他的未来托付给了三狮军团，尽管他是在爱尔兰长大的。

西汉姆联中场德克兰·赖斯宣布，他将继续为英格兰国家队效力，虽然此前他曾效力过爱尔兰国家队。

这条消息对爱尔兰人来说是一个打击，对三狮军团来说也是一个意外，这位20岁的球员已经在英超联赛上确立了最佳中场球员的趋势。

“德克兰今天打电话给我，说他决定去英格兰试试。祝他好运。爱尔兰国家队的主教练麦卡锡在一份简短的声明中说道。

赖斯在伦敦出生和长大，但他从U16梯队开始就一直效力于爱尔兰国家队，这样的资格来自于他那出生在爱尔兰的祖父母。

这名中场球员在2018年3月的爱尔兰国家队处子秀中出场，之后又参加了两场比赛，之后他从国家队退出以考虑自己的未来。

在推特上发布的一份声明中，赖斯证实了他打算向国际足联提交一次性的转换申请，并改变他在国家队立场上对英格兰的选择。

赖斯说：“这是一个极其艰难的决定，老实说，在我职业生涯的这个阶段，我从来没有想到会做出这样的决定。”

“和世界上许多人一样，我认为自己是一个拥有多重国籍的人。我是一个骄傲的英国人，在伦敦出生和长大。

“然而，我同样为我的家族的爱尔兰血统、我的亲和力以及与这个国家的联系感到骄傲。”

“归根结底，这是我个人的决定，是我用心和思考做出的决定，基于我认为对我的未来最好的决定。”

赖斯本赛季为西汉姆联出场23次，攻入一球。