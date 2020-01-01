西拉斯：B费必须去英超 我很难开口留他

在葡萄牙体育主帅西拉斯看来，费尔南德斯已经是世界最佳中场之一，所以他理应获得征战英超的机会。

根据包括够力足球在内的多个媒体消息，目前效力于葡萄牙体育的布鲁诺-费尔南德斯有望在这个冬窗转会加盟英超豪门曼联。

葡萄牙体育被传为这位前乌迪内斯和桑普多利亚中场开价6500万欧元，而西拉斯相信，球员的价值绝不止于此。

43岁的葡萄牙体育主帅坦言自己并不知道转会协议最终能否达成，但他表示自己不会阻止费尔南德斯离队。

当被问到是否认为这位葡萄牙国脚是否会为体育出战稍后的葡萄牙联赛杯半决赛时，西拉斯回答道：“我不知道，但现在看来我认为会。我会为比赛做好准备，但之后我不知道会发生什么。”

“他想在比我们更强的联赛踢球。谁不想去英格兰联赛效力呢？所以我很难让他别去。”

“布鲁诺理应在这一层级的联赛踢球，最好的也就是英超。如果他是世界顶级球员，他就必须到英超去。”

并且西拉斯相信，即使费尔南德斯离队，葡萄牙体育也有能力从失去队内大将的不利局面中摆脱出来。

西拉斯继续说道：“那样的情况下，我们必须采用其他的战术。葡萄牙有很多球队，他们都没有布鲁诺不是吗？他们都有战术可用。我们会失去一些东西，但也会得到一些东西。”

“我们无可避免的会讨论到转会市场。我们需要有人来帮助我们，让阵容变得更有竞争力。”

葡萄牙体育在17轮联赛过后排在积分榜第4位，周五主场0-2负于领头羊本菲卡后，双方的分差已经拉大到19分。