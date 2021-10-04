西塞：内马尔在巴黎变成了一个被宠坏的孩子

内马尔本赛季开局慢热，并因此遭到了巴黎旧将的批评

爱德华-西塞表示，内马尔在巴黎圣日耳曼已经变成了一个被宠坏的孩子。西塞坚持认为，这位身价2.22亿欧元的球星在巴塞罗那时期踢球风格更干净。

巴黎圣日耳曼在2017年夏天打破世界转会费纪录签下内马尔，至今，内马尔已帮助法国豪门赢得了10座国内冠军，但由于伤病和场外纪律问题，内马尔并没有兑现自己的身价，西塞认为这名球员在巴萨得到了更好的管理。

西塞说道：“在巴塞罗那有这样的结构，内马尔有更干净利落的风格，不过他盘带更多。”

“他的工作就是突破防线，改变局面，把球传给梅西。他做得非常出色，以至于他成了自己的“另一个自我”。

“在巴黎，他们给了他钥匙，让他做自己想做的任何事。刹那间，他迷失了。

“他是一名伟大的球员，这一点毋庸置疑，但他已经变成了一个被宠坏的孩子，他对周围的每个人都颐指气使。”

新赛季开局，内马尔的表现依然不稳定，各项赛事9场比赛只送出1个进球和2个助攻。

即使与梅西重逢也对内马尔没有太大帮助，在巴黎0-2爆冷输给雷恩的比赛中，这位巴西巨星再次无功而返。

他在下半场被波切蒂诺换下，赛后被记者问到内马尔的身体状况是否低于标准时，波帅表示：“不，不是这样的。与曼城的比赛后我们有五天的备战时间，今天我们有25-30分钟的高质量表现，我们一度控制了比赛。”

“我们先丢了一球，当下半场开始时，我们立即又0-2落后，在那之后比赛就变得不同。”