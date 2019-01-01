裁判哨风不稳 索肖：金彭贝很走运没有被罚下

在输给巴黎圣日耳曼之后，曼联主帅认为他的球队在下半场大部分时间中都没有任何作为，这是很不幸的。

索尔斯克亚认为他的球队在表现方面很不走运，因此在周二的欧冠八分之一首回合的比赛中2:0输给了巴黎圣日曼。

金彭贝和姆巴佩的进球足以在该夜送别曼联，而保罗·博格巴在比赛接近尾声时第二张黄牌，让索尔斯克亚的球队在进入第二回合时更加的痛苦了。

但这位临时主教练认为，在比赛第53分钟攻入一球金彭贝，本该在进球之前就被罚下。

当被问及这位23岁的球员是否太走运没有被罚下时，索尔斯克亚告诉记者:“是的，非常走运。”

“他在下半场把马库斯·拉什福德推倒在地，甚至没有算作犯规。”

“当然你会对这些小事情有反应，但在这里谈论这些没有意义。我们谈论的是现在，因为那已经过去了。”

博格巴被罚下加剧了这一不幸，临时主教练声称这位法国球星是当晚他所在球队的最佳球员。

“我们对博格巴不能参加下一场比赛感到失望，因为他是我们最好的球员。”

“他身边一直有三名球员，但他仍然是最优秀的。所以这是一个巨大的打击，因为他对我们来说太棒了。”

杰西·林加德德和安东尼·马夏尔在比赛后也有伤病困扰，前者在上半场被迫离场，后者在中场休息时被替换下场。

桑切斯作为林加德的替补的表现令人质疑，同时也让索尔斯克亚有很多问题需要回答，因为俱乐部希望以一种积极的方式来回应输给巴黎圣日耳曼的这场比赛。

但是这位45岁的教练警告他的球员们不应该在俱乐部重要日程之前为自己感到遗憾。

“不要为自己感到难过。”他说。这是值得学习的，这样的比赛比我们习惯的水平要高。”

“他们有经验。他们有一些犯规没有被吹。这只是他们作为球员学习的一部分，因为我们很年轻，我们的很多球员都很年轻。”

“这是杰西·林加德和马库斯·拉什福德第一次在老特拉福德打一场真正意义上的冠军联赛，从中学习。你不能为自己感到难过，而是向前看。”

“接下来的两场比赛我们将对阵利物浦和切尔西。任何为自己感到遗憾的人都可能不会参加与切尔西的比赛。”