被迫出售队内核心 苏索或4000万转投马竞

面对巨大的财政压力，AC米兰可能会被迫出售队内主力右边锋苏索，他的下一站可能会是马竞。

够力足球意大利站援引《罗马体育报》的最新消息表示，在巨大分财政压力之下，AC米兰可能会选择在今夏送走队内主力右边锋苏索，这名西班牙边锋可能会就此重返西甲，加盟联赛豪门马德里竞技。

尽管欧足联此前宣布暂时停止了对AC米兰未能保证财政收支平衡的指控，但毫无疑问，红黑军团目前依旧面临着巨大的财政压力。再加上他们没能如愿闯入下赛季的欧冠联赛，这让俱乐部的经营更加雪上加霜。

正是在这种背景下，赛季刚刚结束时就传出了米兰将被迫出售包括苏索、凯西、恰尔汗奥卢甚至是多纳鲁马等多名主力的传闻。再加上目前已基本确定新帅将会是詹保罗，苏索在AC米兰的前景愈发暗淡，这位教头所热爱的4312阵型，很难找到他的位置，除非他愿意被改造成一位中场组织者。

而在马竞方面，目前他们的右边锋位置十分薄弱，正牌人选仅科雷亚一人，然而他的表现也只能算做乏善可陈，本赛季所有的47场比赛，阿根廷人只为球队贡献了6球3助攻。虽然勒马尔、科克乃至莫拉塔均能客串这个位置，但引进苏索之后能够让马竞的战术更加丰富，西班牙人虽然被戏称为“低配罗本”，但他的特点同样突出，能够在禁区前沿给对手制造巨大的防守压力。

据悉AC米兰目前将苏索标价4000万欧元，而在送走格里兹曼之后，马竞也并不会缺少转会资金，再加上能够踢欧冠的优势，苏索想必很难拒绝这份邀约。目前的唯一问题在于，床单军团是否会如米兰所愿，掏出这样一笔不菲的转会费。

2015年1月，时任AC米兰CEO加利亚尼仅仅花费了120万欧元就将这位“圣西罗大腿”从利物浦带走，如果真的能够以如此高的身价卖出，绝对称得上红黑军团近些年来难得的赚钱买卖之一。