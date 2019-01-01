被误解也被误用 埃梅里在阿森纳把扎卡害苦了

这名枪手中场球员刚刚被任命为队长，但是这个赛季的开局并不顺利，他遭到了自己支持者的嘲笑。

扎卡自从来到阿森纳后就一直是一个让大家意见分歧很大的球员。

有些人认为他是球队应该围绕的人，但也有很多人坚持认为他不够好，不足以成为中场的关键人物。

因此，在今夏科斯切尔尼离开后，埃梅里决定任命扎卡为俱乐部队长，由此引发的争论也就不足为奇了。

“他的挑战，以及我们的挑战，就是改变人们的看法，”当被问及阿森纳球迷如何看待这一任命时，埃梅里说道。

“是的，有时他会犯错误，但最重要的是分析，学习，并在未来改正。”

扎卡的问题是到目前为止他似乎没有能力去纠正那些困扰他在北伦敦三年的错误。

毫无疑问，他是有实力的，而且已经不止一次的证明了阿森纳在他不在的时候会想念他。然而，不幸的是，他所犯的灾难性错误给了批评他的人攻击他的弹药来源。

自从2016年从门辛格拉德巴赫来到酋长球场以来，这位中场球员已经在英超联赛犯了7次直接导致进球的错误——这比同一时期的任何人都多2个。

我们在上个赛季末看到了这一点，当时他莫名其妙地把索利·马奇拉回来，在对阵布莱顿的比赛中给了对方一个点球，而就在一个月前，扎卡在北伦敦德比中又给了孙兴慜一个点球，原因是可笑地把对方撞倒了。

这两件事都是扎卡最糟糕的时候的表现的例子，但埃梅里仍然相信27岁的他是佩戴队长袖标的最佳人选。

“他很成熟，很有经验，”阿森纳的主教练说。“我相信他，他是一个好人，一个好的职业球员，一个好的球员。”

对于扎卡来说，最大的问题是，除非他删掉这些错误，否则他的批评者还会继续存在。但到目前为止，几乎没有证据表明，在防守方面，他具备停止犯他已经习惯性错误的能力。

这就是为什么看到埃梅里继续使用这名中场球员是如此令人困惑的原因。

西班牙人可以继续就扎卡作为球员的品质畅所欲言，但只要使用他作为四个后卫前面的防守屏障，那么那些错误则将继续出现，因为他没有把他放在一个能让他充分展现这些品质的位置上。。

Opta的数据显示，自从三年前首次亮相以来，扎卡在英格兰顶级联赛上送出的点球比任何人都多。他在失误导致射门中目标的次数榜上排名第三。

很明显，一段时间以来，扎卡在自己的罚球区内的表现不够好。他没有防守的心态，不能提供最高竞技水平所需要的那种保护。

他不是一名防守型中场，但这是目前教练使用他的方式。

埃梅里自从来到北伦敦后经常变换阵型，最近几周我们看到他使用4-3-3或者菱形中场在锋线二人的后面。

在那段时间里，唯一不变的特点是，扎卡一直是中场的中流砥柱，负责坐在四后卫的前面。

在对阵沃特福德的比赛中，阿森纳在2-2的平局中被射正了31脚——这是自从Opta开始记录数据以来，他们在一场比赛从未面对过的数据。

许多人都将矛头指向了防守端。但是如果你在一场比赛中被射正了那么多次，那不是防守的问题，而是中场的问题。

扎卡一次又一次的暴露在中场，他的中场搭档经常因为太靠边而不能给他任何帮助。只要一个简单的球就能把阿森纳整个队伍抛在身后，而当对方球员向他冲过来时，扎卡的移动能力也还不够。这使得整个团队处于开放状态。

他不具备独自打防守中场的位置的能力。让他上场会伤害到阿森纳，当然也会伤害到扎卡自己。

他在上周末对阵阿斯顿维拉的比赛中再次陷入困境，当他在20分钟后被替换下场时，阿森纳球迷发出了讽刺的欢呼。

埃梅里支持他的球员从这种情况中恢复过来，而扎卡也是一个足够坚强的人能够应对人们对他的批评。

但让人感觉他的教练对他的比赛方式没有任何帮助。为了让扎卡发挥出最好的水平，他应该站位中场2人中的一个，而另有一人在他身后承担大部分的防守工作。

卢卡斯·托雷拉在上个赛季第一次来到这个位置的时候是非常出色的，而扎卡甚至承认这个矮小的乌拉圭人的到来让他最终能够把注意力集中在球场上更靠前的地方。

“卢卡斯让我们在进攻和防守之间取得了很好的平衡，”这位阿森纳的队长在去年10月说。“他让我带球比赛，让我能够再向前靠近一点。”

但现在是托雷拉在打前锋，不管是菱形还是433，埃梅里说他想用这位前桑普多利亚球员在前场就把球争回来。

到目前为止，这一策略几乎没有奏效的迹象。自从新赛季开始以来，阿森纳在仅仅7场比赛中就遭遇了134脚射正，而扎卡并不能提供足够的掩护来保护已经很弱的防线。

埃梅里将带领他的球队在周一晚上挑战曼联，希望能在客场对阵英超前六名之一的比赛中取得第一场胜利。由于曼联目前状态不佳，而且可能会失去几名关键球员，他获得胜利的机会将是前所未有的高。

但是如果他继续坚持让扎卡坐镇防守中场，如果阿森纳再次空手而归，他只能怪他自己。