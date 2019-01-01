被曼联淘汰后深感无助 图赫尔：就像一场车祸

在首回合2-0领先的情况下被淘汰出局，这让德国人彻底沉浸在“彻底的黑暗里”三天。

主教练托马斯·图切尔承认，巴黎圣日耳曼上赛季欧冠16强被曼联淘汰后“就像一场车祸”。

在老特拉福德的第一场比赛中，巴黎人的表现还算不错，但在王子公园球场的比赛中，他们以1-3惨败，最后一分钟拉斯福德的点球让他们出局。

这让人回想起几年前与巴萨交手时同样的一幕，当时大巴黎在首回合4-0大胜，但在诺坎普1-6惨败给内马尔带队的巴塞罗那后被淘汰出局了。

图赫尔认为整个赛季是成功的，但他对输给索尔斯克亚感到遗憾。

“这就像一场车祸，”他说。“绿灯亮了，我们被撞得很惨！我们想知道我们做错了什么，如果我们忽略了什么。我们一定是忽略了什么！”

“在比赛期间，我女儿学校的人和整个城市的人都说：‘好吧，现在情况不同了，我们感觉到了’。”

“每个人都认为我们会晋级，并走得更远，但我们没有做到。我的印象是，之后，每个人都说：‘啊……没有改变，就像前几年一样。’”

“我们想的是：‘不，不，不，不一样。’但我们完全无助。就像沙子从我们手中流过，却无法阻挡。”

图赫尔解释了这次失败对他和球队的影响。

“在接下来的日子里，我们感到非常失望，”他说。“我在一片漆黑中度过了三天，这是我以前从未体验过的。”

“我知道我们有多努力，有多艰难，尤其是在经历了前几个赛季的事情之后。我知道队员们付出了多大的努力，工作人员付出了多大的努力。”

“我知道为了达到这个目标，为了击败利物浦，为了赢得红星，为了成为第一支在老特拉福德击败曼联的法国队，他们付出了多少努力……”

巴黎圣日耳曼在最近的欧洲赛事中有了一个良好的开端，先是在主场3-0战胜皇家马德里，然后在土耳其1-0战胜加拉塔萨雷。