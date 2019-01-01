被扁又被“日” 马德里和挣扎的阿扎尔逃过了羞辱

衣军团最近在欧洲赛场上的糟糕表现还在继续，卡塞米罗稍晚时候是进球帮助他们在主场2-2战平了布鲁日。

向前一步，退后两步。这就是如今皇马的运作方式。

看起来齐达内的球队终于堵住了他们漏洞百出的防线——在两周前被巴黎圣日尔曼羞辱之后，他们停止了溃败——但在伯纳乌对阵布鲁日的比赛中令人尴尬的表现破坏了这一切。

在欧冠揭幕战中，少了内马尔、姆巴佩和卡瓦尼的巴黎圣日尔曼3-0战胜了他们。

然而，西甲连续三场零封——齐达内时代的第一次——加上战胜塞维利亚、奥萨苏纳和之后与马德里竞技的平局，让皇马登上了积分榜的榜首。

当齐达内和他的队友们希望在一场看起来很简单的比赛中，在对阵布鲁格的比赛中重新回到正轨的时候，关于危机的讨论渐渐平息了。

以至于教练把加雷斯·贝尔和詹姆斯·罗德里格斯完全排除在他的阵容之外——这两名球员是本赛季到目前为止俱乐部最好的球员。

但在中场休息前，皇马多次被比利时人撕开防线，最终在周二晚上2-2打平。

白衣军团伤痕累累，13次欧冠冠军再次垂头丧气。的确，只有卡塞米罗在最后时刻的进球才避免了最终的耻辱。

他们在2016年至2018年间连续三次获得欧洲冠军联赛冠军的辉煌现在似乎已经是很久以前的事了。

上个赛季他们在与阿贾克斯的16场第二回合比赛中以1-4惨败，而布鲁日似乎也可以随心所欲地穿越马德里。

马德里很容易受到快速进攻的影响，布莱顿租借球员珀西·塔乌在队长塞尔吉奥·拉莫斯的身后助攻博纳文图雷首开纪录便是如此。

这位前锋显然射术一般，由于控球失误，意外地打入了进，把门将库尔图瓦搞晕头转向。

博纳文图雷在第11分钟的进球，是自2007年的奥林匹亚科斯队的卢西亚诺·加莱蒂在开场7分钟后的进球后，皇马在欧冠小组赛主场失球最快的进球。

马德里在27分钟后的第一次射门就击中了目标，前利物浦球员西蒙·米尼奥莱特挡出了拉斐尔·瓦兰的头球。

在此之前，只有中场托尼·克罗斯和卢卡·莫德里奇的努力——但都打偏了——才在伯纳乌激起了球迷们的热情。

半小时后，阿扎尔拿到一个射门机会，但他选择传球给本泽马。如果还在切尔西，他肯定会自己寻找进球机会。

比利时人仍然没有适应他的新环境，就像他在赛前所说的，他需要提高很多才能被认为是银河战舰的一员。

随着时间一分一秒地过去，阿扎尔并没有取得什么进步，即使他在球场上被允许有了更大的自由跑动的空间。

就在半场结束前，博纳文图雷在皇马毫无防守的情况下再次破门，他漂亮的头球攻门击败了库尔图瓦。

塞尔吉奥·拉莫斯的头球为皇马扳回一球，然后卡塞米罗在第85分钟扳平比分，此前布鲁日队队长鲁德·沃尔默被罚下。

皇马的两粒进球之间，布鲁日差点再进一球，阿方斯·阿雷奥拉做出了一个漂亮的扑救，阻止了博纳文图雷的帽子戏法。

这位从巴黎圣日耳曼租借而来的法国门将在中场休息时替换了库尔托伊斯。

这两个进球都不是库尔图瓦的错，但是比利时人在最近四场欧冠比赛中令人吃惊地丢了10个球。

马德里报道称，库尔图瓦因胃部不适而被换下。他在首都球队效力的这段时间让很多球迷感到恶心。

马德里未能完成他们的反败为胜，现在已经连续三场主场欧冠比赛失利了。

欧洲的国王们都跪了。