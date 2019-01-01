被大巴黎雪藏15个月 本·阿尔法状告法甲冠军

这位31岁的前锋在被出售前曾在王子公园球场作为球队的边缘人物待了15个月，现在他决定采取法律行动。

本·阿尔法在巴黎圣日耳曼遭遇了非常艰难的效力生涯后，正在寻求据报道称约800万欧元（700万英镑/ 900万美元）的补偿。

据他的律师伯特兰（Jean-Jacques Bertrand）称，这名目前效力于雷恩的中场球员在法国首都球队的最后15个月里一直被雪藏，目前正在寻求赔偿。

本·阿尔法在2017年4月5日巴黎圣日耳曼对阿夫兰切斯的比赛中完成了他在巴黎圣日耳曼的最后一场比赛。直到去年9月在雷恩的处子秀，他才再次出现在赛场上。

巴黎圣日耳曼还没有公开回应本·阿尔法的投诉。

“他合同的一个重要部分是以他在球场上的表现为条件的。”贝特兰在接受天空体育采访时说：“但是他不能有效地参加比赛，也不能履行合同。”

哈特姆认为这段时间对他非常有害。他相信，有了私人教练，他可以马上找到另一家俱乐部，他也做到了。

“他相信自己很快就就能恢复高强度的竞争力，但正如业内所有人都知道的那样，在未能参加正式比赛15个月之后，你需要数周时间才能完全恢复状态。”

本·阿尔法在2016年从尼斯转会到巴黎圣日耳曼后，曾拥有了一个积极的开局，在4:0战胜阿夫兰切斯队的比赛中还打入了两个进球，但自那以后却被埃梅里排除在了一线队的计划之外。

贝特兰认为，这名31岁的球员在卡塔尔王公访问巴黎期间所发表的言论激怒了俱乐部主席纳赛尔·阿尔-卡拉菲，因此他被立即禁止为俱乐部继续效力。

贝特兰继续解释说:“这种情况的解释是，在2017年4月的一场比赛结束几天后，卡塔尔埃王公和俱乐部老板来到了训练场。”

“比赛结束时，所有的球员都来向他致敬，哈廷姆和其他足球运动员一样，来到王公面前说:‘我很高兴和你说话，因为我给主席发了一些短信，但他没有回复。’”

“在我看来，这是一个很明显的玩笑，尤其是在滑稽的语气中。没有恶意，但主席显然不能接受这样的说法。”