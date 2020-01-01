被发文嘲讽？穆里尼奥：阿森纳也没什么值得庆祝的事情

这位热刺主帅回应了北伦敦死敌对球队的“嘲讽”，并认为他们并没有什么值得庆祝的事情。

当被问及热刺的北伦敦死敌阿森纳近日在社交媒体上发布的帖子时，穆里尼奥表示，枪手并没有什么“没有什么值得庆祝的”。

最近热刺在布拉莫尔巷3-1负于谢菲尔德联队，而枪手则在足总杯四分之一决赛中2比1击败了这一同样的对手。

在热刺被击败后，阿森纳在Facebook上发布了他们战胜谢菲尔德联的亮点，并配以标题:“在布拉莫尔巷击败谢菲尔德联队不是件容易的事。”

其他球队

当穆里尼奥被问及这一帖子时，他并没有退缩，他表示阿森纳近期并没有什么需要庆祝的事情。

“我认为如果他们是联赛的冠军或者处在一个非常有利的争四位置，他们就不会去享受别人的失败。只有当你自己也有麻烦的时候，你才会去欣赏别人的问题。”

“最后，这一贴文更能说明他们并没有什么值得庆祝的，灭才让他们必须抓住一切机会去庆祝。要知道，谈的在积分榜上的位置和我们差不多。”

“我不喜欢通过一些帖子或推特来说俱乐部的是非。也许我是错的，也许我是对的，但是做这件事的人可能只是他们的工作人员自己想去做的。我不相信是阿尔特塔发了这一帖子，我也不相信扎卡或者其他队长回发布这一帖子。”

“可能是某个在家工作了三个月的家伙，他这样做并不是什么错误，不过我们会在比赛赛场上给出回应。”

阿森纳目前在英超联赛中排名第七，比少赛一场的托特纳姆少4分。

在过去的三个赛季里，热刺都排在枪手的前面，穆里尼奥承认重复这样的成绩会很好，他认为俱乐部应该把目标定得更高。

“成为北伦敦的冠军对我来说没有什么意义，因为我认为你必须有更大的雄心壮志。”穆里尼奥表示。

“但是我总是用不同的眼光看待我俱乐部的对手。正如你所知道的，我曾经执教过很多有特殊竞争对手的大俱乐部，所以我会毫不掩饰地承认，现在的阿森纳也是一个非常特殊的对手。”

“是的，我希望在积分榜上取得比他们更好的名次。但我希望我的球队能够更强大，我希望我的俱乐部能够更强大。”